Ego Airways cerca piloti e assistenti di volo: assunzioni anche a Catania

La nuova compagnia aerea assume piloti e assistenti di volo da basare anche a Catania. Ecco tutte le informazioni su figure ricercate e candidature.

Ego Airways, la nuova compagnia aerea italiana, si prepara a partire da marzo. Le basi di partenza saranno, in particolare, Catania Fontanarossa e Forlì. Gli aeroporti di Catania e Forlì, infatti, saranno collegati tra loro, dal lunedì al venerdì, con due voli giornalieri e con un volo al giorno il sabato e la domenica.

A partire dal 28 marzo, i collegamenti principali saranno tra gli aeroporti di Forlì, Firenze, Catania, Parma, Bari e Lamezia Terme. Poi, a partire dal 4 giugno, si aggiungeranno anche quelli di Cagliari, di Bergamo e di Roma.

Per quanto riguarda i prezzi, i voli saranno disponibili a partire da 48,90 euro, per le tariffe “Just go” e da 98,90 euro per la categoria “Private”. Proprio in vista della nuova partenza, la Compagnia ha annunciato sui suoi canali social una campagna di assunzioni.

Le figure ricercate

Le offerte di lavoro pubblicate da Ego Airways sono rivolte a piloti e assistenti di volo da basare a Forlì, Bergamo, Catania e Firenze. Così come comunicano su Facebook e Linkedin, la candidatura deve essere inviata all’indirizzo di posta cabincrewrecruitment@egoairways.com