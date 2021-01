Mediaworld cerca personale: si assume anche a Catania

Lavoro Sicilia: per chi è alla ricerca di un nuovo impiego, queste offerte potrebbero essere davvero allettanti. Ma quali requisiti servono per candidarvisi? Tutti i dettagli.

Nonostante le molteplici difficoltà che mai come prima d’ora vengono incontrate sul fronte lavorativo, il mercato del lavoro non si ferma. Sono sempre di più, infatti, i disoccupati a cercare un nuovo impiego: tra le molteplici offerte giornalmente pubblicate, potrebbe capitare di scorgerne una davvero allettante.

Si pensi alle grandi aziende come Mediaworld o Pandora: entrambe sono alla ricerca di nuovo personale, da aggiungere alle fila delle filiali di rivendita presenti in tutto il territorio siciliano. Ma quali requisiti bisogna possedere per entrare a far parte del personale di queste aziende? Dov’è possibile indirizzare la propria candidatura?

Mediaworld: le posizioni aperte in Sicilia

Le posizioni aperte in Mediaworld per la Sicilia riguardano l’incarico di addetto al magazzino con patentino carrello elevatore. I requisiti che bisogna possedere per inviare la propria candidatura non sono molti. Come riportato dalla stessa azienda, servono:

esperienza nell’utilizzo del carrello elevatore (uomo a terra / uomo a bordo);

possesso del patentino per l’utilizzo del carello elevatore in corso di validità;

esperienza nella movimentazione manuale dei carichi (transpallet/carrello elevatore);

flessibilità, disponibilità e propensione a lavorare in contesti dinamici;

forte spirito di squadra.

Ci si potrà candidare a questa posizione aperta per gli store di Siracusa, Catania (Etnapolis ed Aeroporto), Palermo (1 e 2). Il contratto sarà di tipo part-time. Per candidarsi, basta recarsi sulla sezione “Lavora con noi” di Mediaworld: una volta selezionata l’incarico di proprio interesse, la pagina permetterà di inoltrare il proprio curriculum vitae.

Altre offere: Pandora assume

L’azienda danese Pandora è alla ricerca di tre nuove figure da inserire nei propri store siciliani.