Poste italiane assume diplomati e laureati: le posizioni aperte

Posizioni lavorative aperte per diplomati e laureati direttamente sul sito di poste italiane: si ricercano consulenti, portalettere e figure di front end.

Poste italiane è alla ricerca di nuovo personale da assumere e inglobare in diversi settori. Le figure ricercate saranno inserite sia all’interno degli uffici postali sia come porta lettere. Le posizioni sono aperte su tutto il territorio nazionale e sono pensate sia per i laureati che per i diplomati.

Posizioni attualmente aperte

Le posizioni aperte e messe a disposizione da Poste Italiane sono al momento diverse e si rivolgono sia a coloro che sono in possesso di un diploma che a coloro che hanno conseguito una laurea in discipline economiche. Naturalmente questo non basta e ci sono dei requisiti che i candidati dovranno dimostrare di possedere. Vediamo i dettagli per ciascuna delle posizioni aperte.

Figure di Front End (in provincia di Bolzano): le figure ricercate dovranno occuparsi di vendere il prodotto e di dover comunicare con i clienti. I requisiti per accedere sono il diploma di scuola secondaria di secondo grado e il patentino di bilinguismo. Le risorse saranno assunte con iniziale contratto a tempo determinato, ma con la possibilità di conversione a tempo indeterminato;

Portalettere, su tutto il territorio nazionale: attualmente si parla di un contratto a tempo determinato e si dovrà possedere minimo un diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione minima di 70/100 oppure un diploma di laurea con votazione minima di 102/110L. Necessaria la patente di guida.

Consulenti finanziari in apprendistato professionalizzante, su tutto il territorio nazionale: si dovrà essere in possesso di una laurea con un minimo di votazione pari a 102/110L in discipline economiche da assumere come consulenti finanziari per garantire le attività.

Come candidarsi

Candidarsi è semplicissimo. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura direttamente sul sito di poste italiane alla sezione “posizioni aperte”. In caso di requisiti minimi, si ricorda che in questa fase sarà richiesto al candidato o alla candidata di allegare i requisiti minimi, dimostrando di possedere i titoli e le certificazioni.