Bonus occhiali: a quanto ammonta e come fare domanda

Bonus occhiali in arrivo: si tratta di un nuovo incentivo che permetterà ai cittadini di avere uno sconto sull'acquisto di occhiali o di lenti a contatto.

In arrivo un nuovo incentivo statale per far riprendere l’economia dopo la crisi innescata dalla pandemia di Covid-19: il bonus occhiali. Fra coloro i quali hanno risentito dell’attuale situazione infatti, ci stanno anche i rivenditori di occhiali e gli ottici, che adesso potranno richiedere di aderire ad un incentivo messo a disposizione dal governo centrale per supportare l’economia.

Si tratta del bonus occhiali, un provvedimento contenuto nella manovra 2021 approvata dalla Camera e che adesso approda in Senato. L’emendamento prevede un contributo economico “una tantum” per l’acquisto di occhiali o di lenti a contatto, di cui si potrà beneficiare nell’immediato, senza l’utilizzo di app di pagamento o di ulteriore documentazione che attesti l’acquisto avvenuto.

Bonus occhiali, quanto vale

Il bonus ha un valore di 50€ e verrà erogato direttamente sotto forma di sconto al momento dell’acquisto dell’occhiale o delle lenti a contatto. Non si tratta dunque di una detrazione fiscale da riportare nella dichiarazione dei redditi allegando opportuna ricevuto o fattura. Questa volta il governo ha optato per una via più semplice, senza l’uso di ulteriore documentazione. Attualmente l’acquisto di occhiali correttivi o lenti rientra nella detrazione fiscale del 19% sulle spese mediche. Tuttavia per poter accedere bisogna superare la franchigia di 129,11€.

Bonus occhiali, i requisiti necessari

Per poter usufruire della scontistica di 50€ direttamente sull’acquisto di occhiali correttivi o di lenti bisogna però rispettare un requisito. L’agevolazione infatti è riservata ai nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 10mila euro.

Per poter stanziare questo bonus il governo ha dovuto stanziare 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023, ovvero 5 milioni per ciascun anno. Ciò significa che chi rispetta il requisito Isee, non superando i 10mila euro, potrà usufruire dello sconto da 50€ sull’acquisto di lenti a contatto o di occhiali da vista (esclusi gli occhiali da sole), effettuato tra gli anni che vanno dal 2021 al 2023, nei negozi che aderiranno all’iniziativa.