Bonus occhiali, agevolazione in scadenza: fino a quando si può richiedere

Bonus occhiali: scadenze, modalità e termini di concessione ed erogazione del contributo di 50 euro destinato ai cittadini. Ecco cosa sapere.

Bonus occhiali: l’agevolazione per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive può essere richiesta fino al 31 dicembre. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha definito con un provvedimento le modalità e i termini di concessione ed erogazione del contributo di 50 euro riscosso in forma di voucher e/o mediante una procedura di rimborso.

Bonus occhiali: la procedura telematica per voucher o rimborso

E’ sufficiente collegarsi alla piattaforma web www.bonusvista.it, accedere e compilare il modulo tramite Spid (di livello 2 o superiore), Cie (Carta di identità elettronica 3.0) o Cns (Carta nazionale dei servizi). La piattaforma è stata resa disponibile il 20 aprile 2023 per gli esercenti e il 5 maggio 2023 per i beneficiari, ma la scadenza del 31 dicembre andrà osservata da entrambe le categorie.

Il voucher viene erogato per acquisti ancora da effettuare presso un esercente che aderisce all’iniziativa, mentre il rimborso è previsto per acquisti già effettuati nel periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 4 maggio 2023.

Bonus occhiali: i documenti necessari e i dati personali richiesti

I documenti da allegare sono i seguenti: la dichiarazione sostituiva unica (Dsu), il giustificativo di spesa, indicare la Partita Iva del rivenditore, l’Iban del conto corrente del richiedente o del beneficiario, la data e l’importo della spesa sostenuta (Iva inclusa). I dati inseriti verranno verificati al fine di stabilire se il cittadino potrà beneficiare del rimborso, nonché comunicati all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Della predisposizione della precompilata si occuperà il ministero della Salute che comunicherà all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2024, tutti i dati del richiedente e intestatario del rimborso: codice fiscale, codice Iban su cui verrò accreditato il rimborso. Nonché i dettagli della spesa effettuata, in particolare l’anno di imposta in cui è stata sostenuta.

I dati in questione saranno memorizzati dall’Anagrafe tributaria e conservati per un limitato periodo di tempo, nel rispetto della privacy del cittadino beneficiario.

Bonus occhiali: le principali condizioni d’uso cui attenersi

I richiedenti del bonus occhiali devono infatti attenersi alle condizioni di utilizzo poste dal provvedimento, ecco quali:

Un Isee familiare massimo di 10 mila euro ;

familiare massimo di ; si può usare una sola volta per ogni membro appartenente al nucleo familiare;

appartenente al nucleo familiare; ha una validità di 30 giorni dalla data di emissione; se non viene utilizzato entro questi 30 giorni si annullerà in automatico e dovrà essere generato nuovamente.

Altre informazioni utili

Il bonus occhiali o bonus vista è stato istituito dalla legge di Bilancio 2021 e perfezionato poi dai decreti legge emessi dal Ministero della Salute e da quello dell’Economia e delle Finanze.

Si ricorda a tutti coloro i quali fossero interessati che i fondi stanziati per l’iniziativa sono ormai in esaurimento, ma la piattaforma per presentare le domande è ancora attiva.

Inoltre è terminato il periodo per ottenere l’agevolazione in forma di rimborso, è invece possibile richiedere l’emissione del voucher da spendere presso esercenti fisici, l’elenco dei negozi convenzionati è consultabile alla pagina del Ministero della Salute https://www.bonusvista.it/bonusvistaBeneficiario/#/doveUsareBuoni.