Borse di studio INPS 2023: come presentare la domanda

Borse di studio INPS 2023: bando per l'attribuzione di contributi fino a 10mila euro. Ecco a chi sono destinati.

Borse di studio INPS 2023: l’Inps ha pubblicato un bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio destinate a Master e corsi universitari per l’anno accademico 2023/2024. È prevista l’erogazione di 800 borse di studio per contribuire alla copertura, parziale o totale, del pagamento dei corsi. Ecco a chi sono rivolte e qual è la procedura per poter fare la domanda.

Borse di studio INPS 2023: chi sono i destinatari

Coloro che possono patecipare a questo bando per ottenere la borsa di studio devono rientrare in determinate categorie. Queste borse di studio sono, infatti, riservate a figli di:

dipendente o pensionato iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;

iscritti (dipendente o pensionato) alla Gestione Assistenza Magistrale.

Borse di studio INPS 2023: i requisiti

Per partecipare, inoltre, bisogna soddisfare una serie di requisiti. Ecco quali sono:

diploma di laurea triennale per Master di I livello;

per laurea specialistica magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento per Master di II livello;

diploma di laurea triennale o magistrale per i Corsi universitari di perfezionamento;

essere inoccupati o disoccupati alla data di presentazione della domanda;

avere un’età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda.

Borse di studio INPS 2023: il valore

Le 800 borse di studio potranno avere un valore massimo di 10mila euro ciascuna e sono così suddivise:

n. 600 borse riservate agli aventi diritto iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione dipendenti pubblici ;

e alla ; n. 200 borse di studio riservate agli aventi diritto iscritti alla Gestione assistenza magistrale.

Come fare domanda

La domanda dovrà essere inoltrata solo ed esclusivamente online all’INPS, tramite il servizio dedicato. La procedura da svolgere è la seguente:

Digitare nel motore di ricerca del sito www.inps.it: “Contributi per

master in Italia e all’estero”;

master in Italia e all’estero”; Cliccare sul pulsante “Accedi al servizio”;

Selezionare la voce “Domande Welfare in un click”;

Digitare le proprie credenziali di accesso SPID/CIE/CNS;

Cliccare sulla voce di menu: “Scelta prestazione”;

Selezionare la prestazione “Master in Italia”;

Seguire le indicazioni per la presentazione della domanda.

La scadenza è fissata alle ore 12 del 15 dicembre 2023.