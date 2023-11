Caro voli, nuova denuncia Codacons: aumenti del 78% per rientrare in Sicilia a Natale

Caro voli, la nuova denuncia del Codacons: aumenti del 78% per rientrare nelle isole per Natale. Di seguito i dettagli.

Le denunce del Codacons sono state utili per iniziare le due indagini dell’Antitrust sul caro voli in Italia; adesso ne arriva un’altra: in poco più di due settimane, i prezzi dei biglietti aerei per volare verso la Sicilia e la Sardegna nel periodo natalizio hanno registrato aumenti fino al +78%.

L’associazione ha infatti confrontato l’indagine condotta il 2 novembre scorso relativa alle tariffe dei voli per Sicilia e Sardegna per le partenze a ridosso di Natale, con i dati raccolti ieri sulle piattaforme di prenotazione specializzate: nel giro di qualche giorno i prezzi dei biglietti aerei sono di molto aumentati.

Nello specifico, per volare da Roma a Catania partendo il 22 dicembre, il biglietto passa dagli 82 euro di inizio novembre agli attuali 127 euro, con un aumento del +54,9%; da 94 euro a 140 euro se si parte il 23 dicembre (+48,9%). Se si vuole andare a Palermo si ha un rincaro del +34,4% con partenza il 22 dicembre. Da Milano a Catania +48,5% in pochi giorni: da 165 euro a 245 euro partendo il 23 dicembre; da Firenze a Catania +33,7% partendo il 24 dicembre (entro le ore 17): da 181 euro del 2 novembre ai 242 euro attuali. La situazione è ancora peggiore da Bologna: servono 342 euro per volare il 22 dicembre a Palermo (+32,5% su inizio novembre).