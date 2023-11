Bonus caldaia 2023: gli incentivi attivi

Bonus caldaia 2023: come risparmiare il più possibile questo inverno? Di seguito tutti i consigli ed i dettagli per coloro che intendono cambiare la caldaia.

Bonus caldaia 2023: la bolletta del gas è aumentata nuovamente e per limitare l’impatto dei rincari si può pensare di cambiare la vecchia caldaia di casa con un modello più moderno. Quali incentivi utilizzare per farlo? Di seguito un’utile guida al riguardo.

Bonus caldaia 2023: cos’è

È frequente sentire parlare genericamente del Bonus caldaia, ma nella realtà dei fatti non esiste un vero e proprio incentivo chiamato così; con questo termine si fa riferimento dunque ad un insieme di agevolazioni e detrazioni che permettono anche di ottenere uno sconto su una nuova caldaia.

Di seguito, dunque, alcuni delle misure utili allo scopo finale: risparmiare.

Bonus caldaia 2023 con Superbonus

La caldaia può essere sostituita usufruendo di diverse agevolazioni economiche, tra queste il Superbonus al 90%. Per poterlo utilizzare ci alcune condizioni da rispettare:

l’immobile su cui si interviene con i lavori in generale deve aumentare di almeno 2 classi di efficienza energetica , o comunque seguire un progetto mirato all’incremento di efficienza energetica;

, o comunque seguire un progetto mirato all’incremento di efficienza energetica; la nuova caldaia deve essere almeno di classe A e a condensazione.

Si fa presente che la sostituzione della caldaia non è tuttavia abbastanza per rientrare nel Superbonus, in quanto da sola non riesce a far avanzare l’immobile di due classi energetiche: si devono quindi svolgere altri interventi, come per esempio la sostituzione degli infissi.

Bonus caldaia 2023 con Ecobonus

Le agevolazioni riguardanti la caldaia rientrano nel più ampio gruppo degli Ecobonus, per i quali si può fare richiesta fino al 31 dicembre 2024. Le detrazioni previste cambiano il proprio importo a seconda dell’intervento complessivo:

la detrazione è del 50% nel caso in cui sostituisca, anche parzialmente, un impianto di climatizzazione invernale con impianto dotato di caldaie a condensazione, di classe A o superiore;

nel caso in cui sostituisca, anche parzialmente, un impianto di climatizzazione invernale con impianto dotato di caldaie a condensazione, di classe A o superiore; la detrazione è del 65% se, oltre alla sostituzione, vengono installati anche strumenti evoluti di termoregolazione o domotica.

Si ricorda che per poter richiedere la detrazione per la caldaia tramite l’Ecobonus non è fissato un limite di Isee; tuttavia le spese, tra cui anche quelle di smontaggio e montaggio, devono essere documentate in modo che i pagamenti siano tracciabili.

Bonus caldaia 2023 con Bonus ristrutturazioni

Per poter comprare una nuova caldaia è possibile contare anche sul Bonus ristrutturazioni: in questo caso però la detrazione per l’acquisto dell’impianto non può superare il 50%.

È possibile usufruire della misura anche senza sistema evoluto di termoregolazione e la si può abbinare al Bonus mobili, se si acquistano altri mobili ed elettrodomestici nello stesso contesto. Si ricorda che la caldaia deve però essere almeno di classe A.