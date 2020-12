Bonus auto 2021 fino a 10mila euro: i modelli da acquistare

Bonus auto 2021 per auto ibride, elettriche ed Euro 6. Ecco come funziona l'incentivo, i migliori modelli da poter acquistare e i prezzi di listino.

All’interno della manovra 2021 c’è spazio per numerosi incentivi, dalla conferma del superbonus al bonus smartphone. Tra gli incentivi che verranno approvati entro il 31 dicembre c’è spazio anche per il bonus auto 2021, che permetterà di acquistare auto elettriche o ibride e modelli a euro 6. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

Bonus auto 2021: i fondi

Secondo lo schema individuato dalla commissione Attività produttive, saranno stanziati per l’anno prossimo 420 milioni. Questa la ripartizione dei fondi: 120 milioni saranno dedicati alle auto green, 250 milioni alle Euro 6 e 50 milioni per il ricambio dei veicoli commerciali.

Il bonus per l’acquisto di auto elettriche o ibride varrà per tutto l’anno prossimo. Quello per l’acquisto di auto a euro 6, invece, necessita la contestuale rottamazione di veicoli con almeno 10 anni ed è valido per il primo semestre 2021.

Per le auto a bassa emissione, da 0 a 60 g/km di Co2, si confermerebbero gli incentivi già previsti che, con rottamazione e sconto del venditore, possono arrivare fino a 10 mila euro. Per le Euro 6, invece, con emissioni da 61 e 135 g/Km di Co2 (finora il massimo era 110 g/km), il nuovo sconto dovrebbe valere per i primi sei mesi del 2021 e arrivare a 3.500 euro (1.500 dello Stato e 2 mila del venditore).

Il bonus auto 2021 si basa sul rifinanziamento di quanto già previsto nel decreto rilancio e vede confermato, in aggiunta, l’extra bonus di 2000 euro per veicoli elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi esistenti, e la introduzione di un bonus di 1500 euro per gli euro 6 di ultima generazione. Inoltre, in entrambi i casi lo sconto si applica in presenza di rottamazione e con un bonus aggiuntivo di 2000 euro richiesto al venditore.

Bonus auto: quali modelli acquistare

Con i nuovi sconti in molti stanno già pensando di rottamare la vecchia auto, per sostituirla con una nuova ed ecologica. Si riportano, di seguito, alcuni modelli da poter acquistare per godere degli sconti garantiti dal bonus auto 2021, assieme al relativo prezzo. Trattandosi di sconti di tipo diverso, si divideranno i modelli in auto elettriche o auto a Euro 6. In entrambi i casi, il prezzo riportato è quello di listino.

Auto elettriche

Nuova Tucson Hybrid C-SUV: 29.400€ in su.

Smart EQ For Two: 25.000€ in su.

Nuova Fiat 500 elettrica: 26.100€.

Mini Cooper SE: 33.900€.

DS 3 Crossback E-Tense: 39.600 €.

Auto Euro 6

Fiat Panda Ibrida da 15.100€

Renault Clio GPL da 17.050€

Dacia Duster da 15.300€

Volkswagen Golf da 25.700€

Audi A3 da 27.950€

