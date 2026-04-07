Ecobonus auto: novità per chi attendeva con ansia di poter far richiesta per il nuovo incentivo. Il portale per richiedere l’ecobonus auto 2026 è finalmente attivo! Gli incentivi possono arrivare fino a 11.000 euro per i cittadini privati e fino a 20.000 euro per le microimprese. Si ricorda che per il 2026, il quadro normativo è cambiato rispetto agli anni precedenti, introducendo alcune modifiche rispetto ai piani iniziali. Di seguito tutti i dettagli e i le novità per quest’anno.

Ecobonus auto, novità per il 2026

Per il 2026 l’ecobonus auto è stato confermato per cittadini e imprese anche nel 2026, ma resta soggetto a una finestra temporale ben definita e al rispetto di specifici requisiti di reddito. Le risorse, provenienti dal PNRR e gestite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), saranno disponibili fino al 30 giugno 2026, salvo esaurimento anticipato dei fondi. L’erogazione degli incentivi è inoltre legata al raggiungimento di un obiettivo preciso: l’immissione in circolazione di almeno 39.000 veicoli a zero emissioni entro la metà del 2026.