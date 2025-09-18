Bonus auto elettriche: al via con il nuovo incentivo per poter acquistare un’auto elettrica! Dal 15 ottobre 2025 è disponibile la nuova piattaforma Sogei per presentare la domanda di accesso al bonus per l’acquisto di auto elettriche, finanziato dal PNRR. L’incentivo, che va da 9.000 a 11.000 euro per i cittadini, può essere richiesto anche dalle microimprese, con un contributo che può arrivare fino a 20.000 euro.

Bonus auto elettriche, acquisto per privati

Secondo quanto dichiarato dal bando, dal 15 ottobre 2025 accedendo alla piattaforma ufficiale gestita da Sogei, la partecipata pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanz, si potrà richiedere il bonus per l’acquisto delle auto elettriche.

Il nuovo incentivo spetta alle persone fisiche e sarà volto all’acquisto di un solo veicolo elettrico di categoria M1, cioè destinato al trasporto di persone, con alimentazione esclusivamente elettrica e prezzo di listino non superiore a 35.000 euro, IVA e optional esclusi. È riconosciuto a un solo componente per nucleo familiare e solo per chi ha un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Si ricorda che per ottenere l’incentivo il veicolo dovrà essere intestato al beneficiario e mantenuto per almeno 24 mesi. Inoltre, è obbligatoria la rottamazione di un veicolo della stessa categoria. Infine, veicolo da rottamare dovrà essere intestato da almeno sei mesi al richiedente o a un familiare maggiorenne.

Bonus auto elettriche, incentivi per le microimprese

Il nuovo incentivo per l’acquisto delle auto elettriche potrà essere richiesto anche dalle microimprese, con sede legale in un’area urbana funzionale. In questo caso si potrà procedere all’acquisto di massimo due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2, con alimentazione esclusivamente elettrica. Entrambi veicoli devono essere intestati al titolare della micro impresa e mantenuti per almeno 24 mesi. Anche in questo caso il bonus è subordinato alla rottamazione di un veicolo della stessa categoria, intestato da almeno sei mesi al titolare dell’impresa.

Bonus auto elettriche, aumenta il fondo per gli incentivi

Per l’anno 2025 sono in arrivo 1,2 miliardi di euro volti all’acquisto di auto elettriche per sostenere una mobilità sempre più sostenibile. Il via libera ufficiale ai nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche è arrivato da parte dell’Unione Europea con la revisione del PNRR italiano, il 21 giugno 2025, durante la riunione del Consiglio Ecofin.

Si ricorda che gli incentivi in arrivo sono contributi a fondo perduto applicati direttamente dal venditore come sconto sul prezzo di acquisto. Per le persone fisiche, non sono cumulabili con altri incentivi nazionali o europei.