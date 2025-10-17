Bonus auto elettriche 2025: Dal 22 ottobre 2025, alle ore 12, sarà possibile presentare le richieste per accedere al bonus auto elettriche 2025. Lo ha annunciato ufficialmente il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), precisando che lo sportello online sarà attivo per cittadini e microimprese che intendono acquistare un veicolo elettrico nuovo sostituendo un mezzo inquinante. L’obiettivo è incentivare la transizione verso una mobilità a zero emissioni attraverso contributi a fondo perduto.

La misura: fino a 11.000 euro per i cittadini e 20.000 per le microimprese

Il bonus auto elettriche 2025 è finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e mette a disposizione 597 milioni di euro. Il contributo è riservato a persone fisiche e microimprese con sede o residenza in aree urbane funzionali, cioè città con oltre 50.000 abitanti e relative zone di pendolarismo. Per i privati cittadini, il bonus prevede fino a 11.000 euro a fondo perduto con ISEE inferiore a 30.000 euro, mentre scende a 9.000 euro per chi ha un ISEE tra 30.000 e 40.000 euro. Per le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato sotto i 2 milioni di euro), il contributo può arrivare fino a 20.000 euro per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici.

Bonus auto elettriche 2025: Requisiti e obbligo di rottamazione

Per poter beneficiare del bonus auto elettriche 2025, è necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5, intestato da almeno sei mesi al richiedente o a un familiare convivente. Il nuovo veicolo deve essere elettrico o a zero emissioni, acquistato presso concessionari accreditati sulla piattaforma Sogei. Ogni nucleo familiare potrà accedere al bonus una sola volta. Il ministero ha anche pubblicato video tutorial ufficiali per aiutare cittadini e imprese nella corretta compilazione delle domande, con istruzioni chiare per accedere alla piattaforma e completare la procedura.

Bonus auto elettriche 2025: Come presentare domanda

Le richieste potranno essere inviate esclusivamente online, tramite la piattaforma Sogei, accessibile dal sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Dopo l’accesso con SPID o CIE, l’utente dovrà scegliere se presentare la domanda come persona fisica o come microimpresa, inserire i dati richiesti e allegare l’autocertificazione con i requisiti di residenza o iscrizione al Registro Imprese. Una volta completata la procedura, si potrà generare il voucher – dotato di QR code e codice a barre – che dovrà essere consegnato al concessionario entro 30 giorni per usufruire dello sconto.

Critiche e limiti del provvedimento

Nonostante le intenzioni positive, il bonus auto elettriche 2025 non ha convinto del tutto le associazioni dei consumatori. Il Codacons ha segnalato “forti criticità” per via dei limiti territoriali: solo le aree urbane funzionali (circa 83 in tutta Italia, per un totale di 33 milioni di abitanti) possono accedere all’incentivo. Questo significa che quasi metà dei cittadini italiani è esclusa dal beneficio. Anche i concessionari esprimono perplessità, giudicando il provvedimento “troppo restrittivo” e di difficile applicazione. Resta comunque un passo importante verso la mobilità sostenibile, in un contesto in cui la transizione elettrica del settore automotive continua a rappresentare una delle principali sfide ambientali e industriali del Paese.