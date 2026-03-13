Bonus casa 2026: Anche nel 2026 sono confermate numerose agevolazioni economiche a sostegno delle famiglie e dei cittadini. Il Bonus casa 2026 comprende contributi, detrazioni fiscali e misure di sostegno che riguardano bollette, figli, scuola, affitto e interventi sulla casa. Conoscere requisiti, soglie ISEE, modalità di richiesta e scadenze è fondamentale per accedere correttamente ai bonus.

Bonus casa 2026: con ISEE aggiornato

L’ISEE 2026 è lo strumento principale per accedere alle misure sociali. Tiene conto della composizione del nucleo familiare, dei redditi 2024 e del patrimonio mobiliare e immobiliare al 31 dicembre 2024. Aggiornare la DSU è quindi il primo passo per ottenere sostegni economici come Bonus Bollette, Assegno Unico Universale, Bonus Asilo Nido e Carta Acquisti.

Bonus casa 2026: agevolazioni bollette

Il Bonus casa 2026 comprende anche il Bonus Elettrico, Gas e Idrico, erogati automaticamente ai nuclei familiari che rientrano nei limiti ISEE. L’importo varia in base al numero dei componenti, alla zona climatica e al tipo di utenza. Ad esempio, il Bonus Elettrico può arrivare fino a 240,90 € annui per famiglie con più di quattro membri. Il Bonus Idrico garantisce fino a 50 litri gratuiti di acqua al giorno per ogni componente.

Bonus casa 2026: figli e scuola

L’Assegno Unico Universale sostiene le famiglie con figli a carico, con importi che variano in base all’ISEE. Mentre il Bonus Asilo Nido copre le rette dei nidi e le spese di assistenza domiciliare, mentre il Bonus Nuovi Nati eroga 1.000 € per ogni nascita o adozione sotto i 40.000 € di ISEE. Il Bonus Libri Scolastici e Scuole Paritarie prevede fino a 1.500 € per studente.

Bonus fiscali e interventi sulla casa

Il Bonus casa 2026 include quindi le detrazioni IRPEF per ristrutturazioni, acquisto di mobili, interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e contributi diretti dal Conto Termico 3.0. Le detrazioni coprono fino al 50% per l’abitazione principale e vengono ripartite in 10 rate annuali. Anche le seconde case possono beneficiare di aliquote ridotte.