Rimborso Irpef Sicilia 2026: La Regione Siciliana ha approvato un nuovo provvedimento che prevede un rimborso Irpef fino al 50% per chi, dall’estero o da altre regioni, decide di trasferire la propria residenza fiscale in Sicilia.
La misura, prevista in attuazione della legge di stabilità regionale, è stata approvata dalla giunta e mira ad attrarre nuovi residenti, lavoratori e pensionati sull’Isola.
Chi può ottenere il rimborso Irpef Sicilia
Il beneficio è rivolto a chi diventa nuovo residente in Sicilia e produce reddito nel territorio italiano.
Possono accedere al rimborso Irpef Sicilia:
- lavoratori dipendenti o autonomi
- imprenditori e professionisti
- pensionati
È inoltre richiesto che il beneficiario:
- acquisti un immobile abitabile in Sicilia oppure
- realizzi interventi edilizi su una proprietà già esistente
Quanto vale il rimborso Irpef Sicilia
L’agevolazione prevede:
- 50% di rimborso Irpef per i nuovi residenti
- fino al 60% nei Comuni sotto i 5.000 abitanti
- tetto massimo: 100.000 euro l’anno per tre anni
Il contributo viene riconosciuto direttamente dalla Regione e calcolato sull’Irpef effettivamente versata.
Durata e condizioni
Per mantenere il diritto al beneficio è necessario:
- trasferire la residenza fiscale in un Comune siciliano
- mantenerla almeno fino al 31 dicembre dell’anno successivo al trasferimento
La misura è pensata per incentivare una permanenza stabile sul territorio e non trasferimenti temporanei.
Obiettivo della misura
Secondo la Regione Siciliana, il rimborso Irpef Sicilia punta ad attrarre nuovi residenti, in particolare:
- lavoratori qualificati
- nomadi digitali
- giovani professionisti
- pensionati stranieri
L’obiettivo dichiarato è creare un circuito economico positivo, aumentando al tempo stesso il gettito fiscale complessivo.
Una misura “a costo zero”
Secondo l’assessorato all’Economia, il sistema dovrebbe essere sostenibile: il rimborso sarebbe compensato dal maggiore gettito Irpef generato dai nuovi residenti trasferiti in Sicilia.