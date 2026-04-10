Rimborso Irpef Sicilia 2026: La Regione Siciliana ha approvato un nuovo provvedimento che prevede un rimborso Irpef fino al 50% per chi, dall’estero o da altre regioni, decide di trasferire la propria residenza fiscale in Sicilia.

La misura, prevista in attuazione della legge di stabilità regionale, è stata approvata dalla giunta e mira ad attrarre nuovi residenti, lavoratori e pensionati sull’Isola.

Chi può ottenere il rimborso Irpef Sicilia

Il beneficio è rivolto a chi diventa nuovo residente in Sicilia e produce reddito nel territorio italiano.

Possono accedere al rimborso Irpef Sicilia:

lavoratori dipendenti o autonomi

imprenditori e professionisti

pensionati

È inoltre richiesto che il beneficiario:

acquisti un immobile abitabile in Sicilia oppure

realizzi interventi edilizi su una proprietà già esistente

Quanto vale il rimborso Irpef Sicilia

L’agevolazione prevede:

50% di rimborso Irpef per i nuovi residenti

per i nuovi residenti fino al 60% nei Comuni sotto i 5.000 abitanti

sotto i 5.000 abitanti tetto massimo: 100.000 euro l’anno per tre anni

Il contributo viene riconosciuto direttamente dalla Regione e calcolato sull’Irpef effettivamente versata.

Durata e condizioni

Per mantenere il diritto al beneficio è necessario:

trasferire la residenza fiscale in un Comune siciliano

in un Comune siciliano mantenerla almeno fino al 31 dicembre dell’anno successivo al trasferimento

La misura è pensata per incentivare una permanenza stabile sul territorio e non trasferimenti temporanei.

Obiettivo della misura

Secondo la Regione Siciliana, il rimborso Irpef Sicilia punta ad attrarre nuovi residenti, in particolare:

lavoratori qualificati

nomadi digitali

giovani professionisti

pensionati stranieri

L’obiettivo dichiarato è creare un circuito economico positivo, aumentando al tempo stesso il gettito fiscale complessivo.

Una misura “a costo zero”

Secondo l’assessorato all’Economia, il sistema dovrebbe essere sostenibile: il rimborso sarebbe compensato dal maggiore gettito Irpef generato dai nuovi residenti trasferiti in Sicilia.