Bonus Animali Domestici 2026: Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è attivo il Bonus Animali Domestici 2026, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, dedicato agli over 65 che sostengono spese veterinarie per i propri animali da compagnia detenuti a fini privati. Il contributo viene erogato direttamente dalla Regione di residenza, fino a esaurimento dei fondi disponibili.
Cos’è il Bonus Animali Domestici 2026
Il Bonus Animali Domestici 2026 è un aiuto economico pensato per coprire le spese veterinarie di animali regolarmente registrati. L’importo del bonus varia generalmente tra 200 e 300 euro all’anno e viene gestito a livello regionale, che ne stabilisce modalità di richiesta, importi e scadenze.
Chi può richiedere il bonus
Possono richiedere il Bonus Animali Domestici 2026 i cittadini che soddisfano i seguenti requisiti:
- Età: 65 anni o più
- Spese veterinarie: documentate e tracciabili
- Animali registrati: iscritti al Sinac o a banche dati regionali
- ISEE: inferiore a 16.215 euro
Non tutti i proprietari sono quindi automaticamente idonei; l’accesso è subordinato al rispetto di questi criteri.
Cosa sono gli animali da compagnia
Gli animali da compagnia sono quelli detenuti principalmente per:
- Compagnia e affetto
- Scopi sociali o terapeutici
Esempi: cani, gatti, furetti, uccelli, roditori e alcuni rettili. Devono essere registrati nel Sinac e dotati di microchip, come previsto dal decreto del Ministero della Salute del 30/04/2025.
Sinac: Sistema Informativo Nazionale Animali da Compagnia
Il Sinac centralizza i dati degli animali da compagnia per:
- Contrastare il randagismo
- Facilitare il ritrovamento di animali smarriti
- Monitorare la movimentazione tra regioni
Gestito dal CSN dell’IZS di Teramo, garantisce un’anagrafe unica nazionale degli animali d’affezione.
Cos’è l’Isee e come ottenerlo
L’ISEE misura la condizione economica delle famiglie considerando reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare.
Per ottenerlo:
- Presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
- Tramite portale INPS, CAF o commercialista
L’ISEE ordinario è valido fino al 31 dicembre dell’anno di emissione.
Spese veterinarie coperte dal bonus
Il Bonus Animali Domestici 2026 copre:
- Visite veterinarie (controlli, specialistici o urgenti)
- Interventi chirurgici per patologie o traumi
- Degenza e anestesia
- Esami di laboratorio
- Farmaci veterinari
Spese escluse
Non rientrano nel bonus:
- Alimenti e diete speciali
- Accessori (guinzagli, cucce, lettiere, giocattoli)
- Servizi estetici (toelettatura, lavaggio, addestramento)
- Acquisto dell’animale
Come richiedere il Bonus Animali Domestici 2026
Per accedere al bonus: Presentare la domanda alla Regione di residenza
Allegare:
- Codice microchip dell’animale
- Dichiarazione ISEE aggiornata
- Copia delle spese veterinarie sostenute
Le Regioni erogano i fondi in base all’ordine di presentazione, fino a esaurimento.