Bonus Animali Domestici 2026: Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è attivo il Bonus Animali Domestici 2026, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, dedicato agli over 65 che sostengono spese veterinarie per i propri animali da compagnia detenuti a fini privati. Il contributo viene erogato direttamente dalla Regione di residenza, fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Cos’è il Bonus Animali Domestici 2026

Il Bonus Animali Domestici 2026 è un aiuto economico pensato per coprire le spese veterinarie di animali regolarmente registrati. L’importo del bonus varia generalmente tra 200 e 300 euro all’anno e viene gestito a livello regionale, che ne stabilisce modalità di richiesta, importi e scadenze.

Chi può richiedere il bonus

Possono richiedere il Bonus Animali Domestici 2026 i cittadini che soddisfano i seguenti requisiti:

Età: 65 anni o più

65 anni o più Spese veterinarie: documentate e tracciabili

documentate e tracciabili Animali registrati : iscritti al Sinac o a banche dati regionali

: iscritti al Sinac o a banche dati regionali ISEE: inferiore a 16.215 euro

Non tutti i proprietari sono quindi automaticamente idonei; l’accesso è subordinato al rispetto di questi criteri.

Cosa sono gli animali da compagnia

Gli animali da compagnia sono quelli detenuti principalmente per:

Compagnia e affetto

Scopi sociali o terapeutici

Esempi: cani, gatti, furetti, uccelli, roditori e alcuni rettili. Devono essere registrati nel Sinac e dotati di microchip, come previsto dal decreto del Ministero della Salute del 30/04/2025.

Sinac: Sistema Informativo Nazionale Animali da Compagnia

Il Sinac centralizza i dati degli animali da compagnia per:

Contrastare il randagismo

Facilitare il ritrovamento di animali smarriti

Monitorare la movimentazione tra regioni

Gestito dal CSN dell’IZS di Teramo, garantisce un’anagrafe unica nazionale degli animali d’affezione.

Cos’è l’Isee e come ottenerlo

L’ISEE misura la condizione economica delle famiglie considerando reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare.

Per ottenerlo:

Presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

Tramite portale INPS, CAF o commercialista

L’ISEE ordinario è valido fino al 31 dicembre dell’anno di emissione.

Spese veterinarie coperte dal bonus

Il Bonus Animali Domestici 2026 copre:

Visite veterinarie (controlli, specialistici o urgenti)

Interventi chirurgici per patologie o traumi

Degenza e anestesia

Esami di laboratorio

Farmaci veterinari

Spese escluse

Non rientrano nel bonus:

Alimenti e diete speciali

Accessori (guinzagli, cucce, lettiere, giocattoli)

Servizi estetici (toelettatura, lavaggio, addestramento)

Acquisto dell’animale

Come richiedere il Bonus Animali Domestici 2026

Per accedere al bonus: Presentare la domanda alla Regione di residenza

Allegare:

Codice microchip dell’animale

Dichiarazione ISEE aggiornata

Copia delle spese veterinarie sostenute

Le Regioni erogano i fondi in base all’ordine di presentazione, fino a esaurimento.