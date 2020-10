Click Day rinviato: subito in tilt la piattaforma per il Bonus Sicilia

Il Click Day per il Bonus Sicilia, che si sarebbe dovuto svolgere questa mattina, è stato rinviato a causa di problemi tecnici del sito. Ecco quale sarà la nuova data.

Si sarebbe dovuto svolgere questa mattina, a partire dalle nove, il Click Day per l’assegnazione del Bonus Sicilia, il sostegno finanziario pensato per le piccole imprese in difficoltà dopo il lockdown. La Regione Siciliana aveva rassicurato sul funzionamento della piattaforma, dopo alcune segnalazioni e le molte preoccupazioni che, già nei giorni scorsi, avevano gettato una nube sul corretto svolgimento del Click Day.

Tutti pronti, mouse alla mano, imprenditori e intermediari si sono dati appuntamento sulla piattaforma Siciliapei, determinati a inoltrare le proprie domande, cercando di essere più veloci degli altri e riuscire a ottenere il sussidio. Tutti pronti, quindi, tutti, eccetto che il sito, che non si è aperto neanche, mostrando una schermata di avviso in cui si rinviava l’appuntamento al prossimo giovedì.

Appuntamento rinviato, dunque, al prossimo giovedì 8 ottobre 2020, sempre alle ore nove, nella speranza che, questa volta, la piattaforma non vada nuovamente in tilt sotto il peso delle circa 56mila preiscrizioni e permetta il caricamento corretto delle richieste.