Bonus computer: ormai possedere un computer non è più un lusso ma una vera e propria necessità! Avere un computer in casa oggi significa poter studiare, lavorare e restare connessi con il resto del mondo. Ed ecco perché il bonus computer è stato pensato per supportare tutte le famiglie italiane e cercare di diminuire il divario digitale, offrendo un aiuto economico per l’acquisto di dispositivi tecnologici come PC, tablet e altri strumenti digitali.

Di seguito tutte le novità per questo nuovo incentivo!

Bonus computer, non esiste un unico bando

Dopo la conclusione del bonus nazionale, molte Regioni hanno scelto di intervenire autonomamente, lanciando bandi e incentivi locali. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: garantire che tutti, in particolare i più giovani, possano avere accesso a dispositivi adeguati, strumenti essenziali per il percorso scolastico e la formazione.

Quindi, a differenza delle edizioni precedenti, quest’anno il bonus computer non si presenta come un bando unico valido per tutta Italia, ma si articolerà in una rete di iniziative regionali, ciascuna con requisiti, scadenze e modalità di richiesta proprie. Ogni regione, infatti, ha stabilito proprie condizioni per l’accesso al bonus, rendendo fondamentale per i beneficiari informarsi tempestivamente sulle specifiche disposizioni locali.

Bonus computer, come funziona

Il Bonus Computer 2025 non si presenta quindi come un unico contributo nazionale, ma come un insieme di bandi regionali. Le forme di sostegno variano a seconda della regione: in alcune, il contributo è a fondo perduto, mentre in altre si tratta di finanziamenti agevolati con interessi coperti fino al 70%. Queste misure sono pensate principalmente per le famiglie con studenti e per i nuclei familiari con un ISEE inferiore a una soglia prestabilita, che di solito varia tra i 15.000 e i 25.000 euro.

Per accedere al bonus, è quindi fondamentale verificare le condizioni e il bando attivo nella propria Regione di residenza, consultando il portale istituzionale o rivolgendosi a un CAF. Il primo passo per procedere è ottenere un ISEE aggiornato. Una volta ottenuto l’ISEE, è necessario preparare SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), documento di identità e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare.

Bonus computer, le novità per la Sicilia

per quanto concerne la Sicilia sia introdotto un incentivo che coprirà il 70% degli interessi sui finanziamenti richiesti per l’acquisto di computer, smartphone e altri beni durevoli. Questa misura è destinata a chi ha un ISEE fino a 30.000 euro e riguarda prestiti che vanno da un minimo di 300 a un massimo di 5.000 euro.

Sarà quindi fondamentale consultare regolarmente i siti ufficiali dove vengono pubblicati tutti i bandi e gli aggiornamenti relativi agli incentivi. Inoltre, è utile verificare se sono in uscita nuovi bandi o finanziamenti, in modo da non lasciarsi sfuggire eventuali opportunità. Infine, bisogna fare attenzione alle informazioni obsolete o datate.