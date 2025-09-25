Bonus famiglie Sicilia: La Regione Siciliana ha previsto un nuovo incentivo per le famiglie con ISEE medio-bass, il Bonus famiglie Sicilia per l’acquisto di beni durevoli. La misura, destinata a sostenere le spese delle famiglie e ridurre il peso degli interessi sui prestiti al consumo, è disponibile fino al 30 settembre 2025. Grazie a questo contributo a fondo perduto, le famiglie siciliane possono ottenere un rimborso fino al 70% degli interessi dovuti per l’acquisto di beni durevoli non di lusso, con importi che vanno da 150 a 5.000 euro.

Chi può accedere al Bonus famiglie Sicilia

Il bonus è rivolto a famiglie residenti in Sicilia con ISEE 2025 inferiore a 30.000 euro. Per accedere, i richiedenti non devono essere sottoposti a misure di prevenzione né avere condanne definitive per determinati reati previsti dalla normativa vigente. Inoltre, è necessario aver attivato un prestito finalizzato all’acquisto di beni durevoli non di lusso tra il 1° gennaio 2025 e la data di presentazione della domanda.

Beni ammessi e importi del contributo

Il Bonus famiglie Sicilia riguarda beni di consumo durevoli, esclusi i beni di lusso come gioielli, opere d’arte, autoveicoli di cilindrata superiore a 1.200 cc, motoveicoli oltre 125 cc, imbarcazioni e natanti. Il contributo copre fino al 70% della quota di interessi del prestito, con importo minimo di 150 euro e massimo di 5.000 euro. Tra i beni ammessi rientrano anche protesi e dispositivi medici, rendendo la misura accessibile anche per esigenze sanitarie delle famiglie.

Bonus famiglie Sicilia: Come presentare domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale dedicato all’indirizzo https://incentivisicilia.irfis.it.

La scadenza è fissata alle ore 17 del 30 settembre 2025, a seguito di una proroga rispetto alla scadenza iniziale del 18 giugno. Durante la compilazione della domanda è importante avere a disposizione documenti come l’ISEE aggiornato, il contratto di prestito e le informazioni relative ai beni acquistati.

Dotazione finanziaria e gestione del Bonus

Il Bonus famiglie Sicilia è finanziato dal Fondo Sicilia con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026. L’importo comprende anche le commissioni riconosciute al soggetto gestore della misura, che si occupa della valutazione delle domande e dell’erogazione dei contributi. L’obiettivo è facilitare l’accesso al credito per le famiglie e sostenere la spesa per beni essenziali.