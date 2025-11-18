Bonus Elettrodomestici: è arrivato finalmente il click day! Nella giornata di oggi, martedì 18 novembre, sarà possibile inviare le domande e procedere all’acquisto degli apparecchi usufruendo del contributo dedicato. Sul portale ufficiale bonuselelettrodomestici.it è già disponibile un catalogo molto ampio, destinato ad ampliarsi, che raccoglie esclusivamente prodotti fabbricati all’interno dell’Unione europea.

Bonus elettrodomestici: i marchi disponibili

La piattaforma del bonus elettrodomestici raccoglie attualmente l’offerta di 30 marchi già aderenti all’iniziativa, tra cui Aeg, Beko, Bertazzoni, Blg, Bosch, De’Longhi, Electrolux, Elica, Gaggenau, Galvamet, Glemgas, Hotpoint e Hotpoint-Ariston, Ignis, Indesit, Jetair, La Germania, LG Electronics, Miele, Neff, Samsung, Sangiorgio, Shock, Siemens, Smeg, Turboair e Whirlpool. L’incentivo riguarda sette tipologie di elettrodomestici — frigoriferi, asciugatrici, cappe aspiranti, forni, lavasciuga, lavatrici e piani cottura — offrendo un catalogo molto ampio e variegato. Attualmente, sono disponibili 566 frigoriferi, 161 asciugatrici, 1.110 cappe, 1.659 forni, 38 lavasciuga, 592 lavastoviglie, 441 lavatrici e 1.381 piani cottura. Dal punto di vista dell’efficienza energetica, l’offerta si concentra soprattutto sulle classi A (2.162 modelli), A+ (741) e B (564), permettendo agli utenti di scegliere prodotti ad alte prestazioni e consumi contenuti, in linea con le esigenze di sostenibilità e risparmio energetico.

Bonus elettrodomestici: la fase dei fornitori

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha definito una procedura chiara per l’accesso al bonus, suddivisa in due fasi: la preparazione del mercato e l’effettiva richiesta da parte del cittadino.

La prima delle due fasi coinvolge produttori e rivenditori, i quali dovranno accreditarsi per offrire il contributo agli utenti finali. Dal 23 ottobre 2025 i produttori e, successivamente, dal 27 ottobre i rivenditori, hanno potuto registrarsi sulla piattaforma PagoPA utilizzando SPID o CIE, caricando i dati degli elettrodomestici ammessi, come lavatrici, frigoriferi e forni ad alta efficienza energetica. Questi modelli vengono inseriti nell’Elenco informatico degli elettrodomestici, l’unico catalogo ufficiale da cui i cittadini potranno scegliere i prodotti agevolati.

Bonus elettrodomestici: la fase dei consumatori

La seconda fase della procedura riguarda gli utenti finali, che possono presentare domanda a partire dal 18 novembre 2025 tramite l’app IO o il sito web dedicato. Per accedere al voucher è necessario autenticarsi con SPID, CIE o CNS e inserire tutti i dati richiesti, compreso l’ISEE aggiornato per eventuali contributi maggiorati. La piattaforma, gestita da PagoPA e con la valutazione affidata a Invitalia, rilascia un voucher univoco legato al codice fiscale, valido per un periodo limitato. Al momento dell’acquisto, il venditore applica lo sconto, emette la fattura con il prezzo originario e il contributo, e si occupa dello smaltimento del vecchio apparecchio, completando così l’intera procedura di accesso all’incentivo.

Per conoscere tutte le info più utili per accedere al bonus, consigliamo la lettura della nostra guida al bonus elettrodomestici.