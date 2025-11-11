Bonus elettrodomestici 2025: Tutte le ultime novità sul Bonus elettrodomestici 2025, l’incentivo promosso dal Governo Meloni per sostenere la sostituzione degli elettrodomestici obsoleti con modelli a maggiore efficienza energetica. Il contributo può arrivare fino a 200 euro sotto forma di voucher digitale, da richiedere tramite l’App IO.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha pubblicato il decreto con le linee guida il 22 ottobre 2025, mentre l’elenco degli elettrodomestici agevolabili è già disponibile. L’obiettivo è duplice: ridurre i consumi energetici domestici e incentivare il corretto smaltimento degli apparecchi non più efficienti.

Quando parte il Bonus elettrodomestici 2025: la data del click day

Il click day per il Bonus elettrodomestici 2025 è previsto – salvo conferme ufficiali – per martedì 18 novembre 2025, con apertura delle domande dalle ore 7:00.

Da quel momento sarà possibile richiedere il voucher direttamente tramite App IO, fino a esaurimento dei fondi disponibili (pari a 48,1 milioni di euro per il 2025).

Dopo la concessione del contributo, il voucher dovrà essere utilizzato entro 15 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Chi non utilizzerà il bonus entro i termini perderà il diritto all’agevolazione.

Come richiedere il Bonus elettrodomestici 2025

Per accedere all’incentivo sarà necessario attendere l’apertura ufficiale delle domande e procedere tramite SPID o CIE.

Il portale di riferimento sarà bonuselettrodomestici.it o, in alternativa, l’app IO.

Durante la procedura guidata l’utente dovrà:

dichiarare di voler sostituire un elettrodomestico obsoleto con uno della stessa categoria ma di classe energetica superiore; indicare il proprio ISEE 2025 in corso di validità; accettare le condizioni e inviare la richiesta.

Una volta verificati i dati, l’app IO comunicherà l’esito e, in caso di approvazione, rilascerà un voucher fino a 200 euro da spendere in un’unica soluzione presso i rivenditori aderenti.

Importo del bonus e requisiti per ottenerlo

Il Bonus elettrodomestici 2025 copre il 30% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 100 euro per la maggior parte delle famiglie. L’importo sale a 200 euro per i nuclei con ISEE inferiore a 25.000 euro. È possibile richiedere un solo bonus per famiglia anagrafica e solo per l’acquisto di nuovi apparecchi che sostituiscano modelli non più efficienti.

Elettrodomestici ammessi al bonus 2025

Rientrano tra i prodotti agevolabili:

lavatrici e lavasciuga;

forni e cappe da cucina;

lavastoviglie;

asciugabiancheria;

frigoriferi, congelatori e piani cottura.

Tutti gli apparecchi dovranno appartenere a classi energetiche elevate e rispettare i criteri di efficienza previsti dal decreto.