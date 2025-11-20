Bonus elettrodomestici 2025: Il Bonus elettrodomestici 2025 è partito con una valanga di richieste, talmente elevate da mandare in difficoltà, già dalle prime ore del mattino, sia la App Io sia il portale dedicato bonuselettrodomestici.it. Blocco, rallentamenti e momenti di completa inaccessibilità hanno caratterizzato l’avvio dell’incentivo finanziato con 48,1 milioni di euro, una somma che – secondo le prime stime – potrebbe esaurirsi entro la giornata a causa dell’altissimo numero di domande.

Come funziona il Bonus elettrodomestici 2025

Dal 18 novembre 2025, i cittadini possono richiedere il contributo che prevede:

100 euro di sconto per l’acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza energetica con contestuale rottamazione di un modello obsoleto;

per l’acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza energetica con contestuale rottamazione di un modello obsoleto; 200 euro di sconto per chi possiede un ISEE inferiore a 25.000 euro.

L’obiettivo è favorire l’efficientamento energetico domestico, ridurre i consumi e sostenere un ricambio tecnologico utile anche per abbassare i costi in bolletta.

Disservizi alla partenza: App Io e portale in sovraccarico

Il lancio del Bonus elettrodomestici 2025 è stato caratterizzato da una vera corsa al click. La pressione degli accessi ha causato continui blocchi, reindirizzamenti e pagine temporaneamente irraggiungibili.

La App Io, in particolare, ha più volte rimandato gli utenti al sito ufficiale, che però ha sperimentato gli stessi problemi tecnici. Solo nel corso della mattinata la situazione si è stabilizzata, consentendo alle piattaforme di tornare operative.

Monitoraggio costante e risorse in rapido esaurimento

La società incaricata della gestione tecnica ha confermato che i disservizi non derivano da problemi preesistenti dell’infrastruttura, ma dal volume eccezionale delle richieste, molto superiore alle attese. Il monitoraggio continua senza sosta per prevenire nuove interruzioni.

Nel frattempo, il budget del Bonus elettrodomestici 2025 si sta riducendo rapidamente: con un numero così elevato di prenotazioni concentrate in poche ore, è molto probabile che i fondi vengano esauriti entro oggi, trasformando l’iniziativa in un vero e proprio click-day.

Modalità di accesso e stato dei servizi

Il bonus può essere richiesto tramite:

App Io , seguendo il percorso dedicato;

, seguendo il percorso dedicato; Portale bonuselettrodomestici.it, con procedura guidata e autenticazione.

Al momento entrambe le piattaforme risultano funzionanti, seppur costantemente monitorate per evitare ulteriori rallentamenti.