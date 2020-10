Offerte lavoro Natale a Catania: tutte le posizioni aperte

Offerte lavoro Natale che aumentano con l'avvicinarsi dei mesi natalizi. Una panoramica delle principali posizioni aperte a Catania e provincia.

Con l’entrata nel mese di ottobre si avvicinano le festività natalizie. Sebbene il periodo delle decorazioni e delle luci sia lontano e per strada non si respiri ancora la tipica atmosfera che precede le festività, negozi e centri commerciali si preparano a rinforzare il proprio organico, sperando che il flusso di vendite di questo periodo possa contribuire a mitigare gli effetti del lockdown. Ecco, di seguito, una panoramica delle principali offerte lavoro Natale a Catania e provincia. Si tratta principalmente di offerte di lavoro a breve termine, perfette per chi cerca qualcosa per arrotondare per un breve periodo.

Pandora – Temporary Sales Associate

Lo store Pandora del parco commerciale Centro Sicilia è alla ricerca di temporary sales associates per il periodo natalizio da assumere part-time. Per questa offerta lavoro Natale, il negozio ricerca personale con capacità di: lettura dei principali indicatori legati alle vendite e alla soddisfazione del cliente; conoscenza delle operazioni di cassa e di inventario; esperienza pregressa in un ruolo di vendita o di assistenza alla clientela; conoscenza dei principali strumenti informatici ed elettronici ed elevata predisposizione all’uso della tecnologia per attività di comunicazione, gestione ordini, procedure di pagamento online / offline. Il contratto è valido per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gli interessati possono inviare domanda tramite l’offerta presente sul portale LinkedIn.

IKEA – Assistenza clienti e addetto logistica part-time

Tra le altre posizioni lavorative part-time adatte per le offerte lavoro Natale, il colosso svedese dell’arredamento ricerca un addetto alla logistica con contratto di lavoro part-time. Richiesta flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni e nei week-end. Gli interessati devono avere competenze specialistiche nella gestione degli spazi di vendita al dettaglio ed essere in grado di svolgere funzioni di trainer e di coach.

Inoltre, l’azienda è alla ricerca di chi possa occuparsi dell’assistenza clienti in ottica part-time (16 ore), specie per i weekend. Si cercano persone con esperienza a contatto con il pubblico e/o nel Customer Service, ottima conoscenza dell’inglese e livello medio-alto di utilizzo di PowerPoint ed Excel. Candidature sul sito dell’azienda o su linkedin.

Foot Locker – Addetti vendita

Infine, ultima offerta lavoro Natale che riguarda la provincia di Catania entra ancora una volta nel campo della vendita al dettaglio. Gli store della Foot Locker catanese sono alla ricerca di due addetti vendita con esperienza dagli 0 ai 3 anni nel settore. Si ricerca personale da assumere a tempo pieno, con disponibilità flessibile, comprese le sere, i festivi e i weekend.