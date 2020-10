Lavoro, in Sicilia si cercano 100 autisti: i requisiti e come candidarsi

Il nuovo bando uscirà nelle prossime settimane e prevede l'assunzione di 100 nuovi autisti di autobus. ecco quali sono i requisiti richiesti e dove saranno le assunzioni.

Il Consiglio di amministrazione di Amat, la municipalizzata del Comune di Palermo, ha dato avvio all’assunzione di 100 autisti, a tempo determinato, facendo seguito alla delibera di Giunta che aveva autorizzato la procedura. Adesso sarà compito del Cda individuare la società interinale che dovrà occuparsi del reclutamento dei lavoratori in tempi brevissimi, fornendo direttamente i nominativi di persone in possesso dei requisiti tecnici (patente adeguata, ecc) e delle certificazioni sanitarie.

I requisiti per partecipare

essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’UE con buona conoscenza della lingua italiana;

godere dell’esercizio dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che prevedono l’interdizione dai pubblici uffici;

non aver compiuto il 62° anno di età;

essere in posizione regolare quanto agli obblighi di leva se si è stati eventualmente chiamati;

aver almeno conseguito il diploma di istruzione o un titolo di istruzione secondaria superiore;

essere in possesso della patente DE in corso di validità e con almeno 15 punti;

essere in possesso di valida C.Q.C. ovvero Carta di Qualificazione del Conducente, per il trasporto di persone e con almeno 15 punti residui.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando lo schema allegato al bando e con in allegati i documenti richiesti. Va inviata tramite raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Amat di Palermo entro le ore 24 del 10 ottobre 2020. Se i partecipanti supereranno il numero richiesto ci sarà un prova di preselezione, a cui poi seguirà una prova orale ed una prova pratica.

Il commento del sindaco Orlando

“Finalmente – ha affermato il sindaco Leoluca Orlando – l’azienda sta dando seguito a un importante indirizzo dell’Amministrazione, creando una tipica situazione in cui a beneficiarne saranno tutti: l’azienda stessa in termini di produttività, i cittadini in termini di servizi che saranno fruibili e cento lavoratori che potranno mettere a disposizione della collettività la propria professionalità“.

“Abbiamo avuto rassicurazione da Amat– dice l’assessore alla Mobilità Giusto Catania – circa un calendario stringente perché si arrivi entro metà novembre all’immissione in servizio di questo nuovo personale. Confidiamo nel fatto che i tempi siano ancora più brevi, perché la città ha davvero bisogno di avere al più presto più mezzi per strada a garantire un servizio essenziale“.

“È per noi indispensabile – dichiara il presidente di Amat Michele Cimino – tenere conto, e ove possibile, rendere attuabile l’ordinanza del presidente Musumeci che vieta gli assembramenti, anche se questa non è espressamente indirizzata al servizio di trasporto pubblico. Avere più mezzi per strada sarà in questo senso utilissimo, ma spero che anche i cittadini comprendano la necessità di collaborare in questa direzione“.