Cercare lavoro all’estero: tutto quello che devi sapere

Vuoi fare un'esperienza fuori dall'Italia? Dal CV in inglese ai siti di annunci di lavoro all'estero: ecco tutto quello che devi sapere.

Cercare lavoro all’estero è una tappa importante che viene presa in considerazione da sempre più giovani. Intraprendere un’esperienza lavorativa fuori dall’Italia può essere una scelta a breve termine o definitiva. Ma, in entrambi i casi, il bagaglio di competenze e di soft skills maturate fa la differenza ed è sempre un asso nella manica, soprattutto se si farà successivamente rientro in Italia.

La ricerca del lavoro può, però, diventare molto complicata se non si hanno a disposizione gli strumenti giusti e se non si tengono in mente obiettivi specifici. Prima di partire, è importante essere preparati sotto ogni punto di vista ed evitare di andare alla cieca.

CV e cover letter in inglese

Un curriculum vitae in inglese è ormai indispensabile per candidarsi. Il CV non è solamente un documento che attesta le proprie competenze, ma è un vero e proprio bigliettino da visita per le aziende. E, in quanto tale, deve essere assolutamente accompagnato da una cover letter in inglese. Se non ti capita di parlare abitualmente in inglese, l’errore è dietro l’angolo. Un valido supporto è sicuramente CV Maker che, all’indirizzo https://www.cvmaker.it/blog/il-curriculum/come-scrivere-un-cv-in-lingua-inglese, ti aiuta a tradurre in inglese il tuo curriculum vitae e ti suggerisce una serie di frasi e di esempi da poter utilizzare.

Annunci di lavoro all’estero

Da dove iniziare quando si cerca lavoro? Sicuramente il primo step è controllare gli annunci. Esistono diversi siti dedicati alle offerte, come Bakeca.it all’indirizzo https://estero.bakeca.it/annunci/offerte-di-lavoro-estero/, che raccoglie annunci di lavoro da tutto il mondo. Con l’uso dei filtri, è già possibile selezionare prima della ricerca il tipo di occupazione e il tipo di contratto: full-time, part-time, turni, tempo indeterminato, stage, tempo determinato ecc. Che tu sia alla prima esperienza lavorativa o meno, riuscirai a trovare l’occupazione più adatta a te e alle tue esigenze.

Studiare lingua e cultura

È fondamentale arrivare all’estero preparati sotto ogni punto di vista. È necessario avere una conoscenza della lingua inglese, che ormai viene utilizzata a livello internazionale e in ogni contesto lavorativo. Prima di partire, sarebbe consigliabile per esempio frequentare un corso di inglese che ti permetta di parlare il più possibile in lingua. Una conoscenza della lingua è sicuramente fondamentale, ma ti aiuterà anche uno studio più approfondito della cultura del paese verso il quale sei diretto. Molte espressioni colloquiali nascono infatti proprio dalle abitudini e dal mindset di ogni cultura.

Risparmi e logistica

Un punto assolutamente da non sottovalutare prima della partenza sono i risparmi. Se si è ancora alla ricerca di un lavoro all’estero, nel frattempo si può svolgere un lavoro part-time che permetta di risparmiare. Andare all’estero, infatti, con una piccola somma di denaro da parte è sicuramente un aiuto importante, soprattutto per i primi tempi. Se invece è già stata fissata una data di partenza, ti consigliamo di tenere d’occhio i siti delle compagnie aeree per acquistare il tuo biglietto solo andata a un prezzo conveniente.