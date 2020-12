Auguri di Natale: le frasi più belle da inviare

Le migliori frasi per auguri di Natale da inviare ad amici e parenti per questo anno particolare: fatti ispirare da tante idee originali di frasi di Natale.

Quest’anno sarà un Natale davvero diverso dal solito, e così sarà anche per gli Auguri di Natale. La situazione attuale ci ha spinto a ripensare il concetto di “cenone di Natale”: quest’anno le tavole saranno un po’ più vuote e forse anche un po’ più tristi. Ecco, perché è importante far sentire la propria vicinanza ad amici e parenti.

Frasi per auguri di Natale

Che sia un augurio su WhatsApp, un sms o un messaggio su Facebook, non possono mancare gli Auguri di Natale. Di seguito abbiamo selezionato una lista con le migliori frasi di Auguri di Natale da inviare ad amici e parenti:

• Tantissimi auguri! Che il Natale possa finalmente portare nella vostra casa armonia, pace e serenità!

• Lasciate che la magia del Natale invada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori. Buon Natale!

• Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino anche nei momenti più delicati come questo che stiamo vivendo. Buon Natale!

• Che la gioia del Natale scaldi il cuore a te e famiglia. Auguri!

• Possa lo scintillio e la gioia del Natale riempire il tuo cuore. Ti auguro delle feste ricche di amore e felicità!

• Ti mando un forte abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero tanta gioia, felicità e amore perché te lo meriti! Auguri di buon Natale!

• Gli auguri di Natale più sinceri sono quelli fatti con il cuore, proprio come quelli che rivolgo a te e famiglia! Buone feste!

• Anche se siamo lontani, spero per questo Natale spero che tu possa trovare tanti sorrisi nei pacchi che ora scintillano sotto l’albero. Auguro a te e la tua famiglia una giornata serena!

• Il Natale è la festa che più di ogni altra ci fa pensare alla famiglia. Non so se riuscirai a trascorrere questa festa con tutti i tuoi cari, ma ti auguro di trascorrere questi giorni in serenità. Buon Natale!