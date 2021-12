Auguri di Natale: le frasi più belle da inviare

Auguri di Natale: vuoi inviare un pensiero affettuoso e originale a un amico o a un parente e non sai da dove iniziare? Ecco alcune frasi da utilizzare.

Auguri di Natale? Le festività sono arrivate in un battibaleno anche quest’anno. Sei alla ricerca disperata di frasi o pensieri originali e auguri di Natale affettuosi da inviare ad amici è parenti in occasione delle festività? Sei nel posto giusto. Ecco un piccolo aiuto con le frasi auguri natale di quest’anno. Ne abbiamo selezionate alcune proprio per te!

Scrivere degli auguri di Natale profondi o divertenti non è semplice. Non sempre si è ispirati, soprattutto quando occorre inviare più di un messaggio a tante persone tutte diverse tra loro.

Auguri di Natale: frasi di autori famosi

Se il vostro obiettivo è scrivere dei messaggi natalizi profondi, forse è il caso di chiedere una mano ai grandi autori e alle grandi autrici delle letteratura. Sono diversi, infatti, gli scrittori e le scrittrici che hanno speso qualche parola in merito alle festività natalizie. Vediamo quali sono le più belle:

A Natale non si fanno cattivi pensieri ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia. (Alda Merini);

A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati. (Alda Merini);

È bene tornar bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale, allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino. (Charles Dickens);

Felice, felice Natale, che possa riscattarci dalle delusioni dei nostri giorni d’infanzia; che possa ricordare al vecchio i piaceri della sua gioventù; che possa trasportare il marinaio e il viaggiatore migliaia di miglia lontano, di ritorno al caminetto della sua casa tranquilla! (Charles Dickens);

Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti. (Gianni Rodari);

Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità nel nostro cuore. (Washington Irving);

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno (Stephen Littleword).

Auguri di Natale originali

Stai cercando, invece, frasi di auguri di Natale originali per stupire gli affetti più cari? Ecco una lista di auguri natalizi che potrebbero fare al caso tuo: