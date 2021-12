Film Disney Natale 2021 in TV: la programmazione completa

Film Disney Natale: una ricca programmazione accompagnerà le feste, allietando grandi e piccini. Di seguito tutti i magici titoli presto in onda.

Film Disney Natale: tanti quelli previsti per i giorni più magici dell’anno. Il freddo e la buona compagnia spingeranno a rimanere in casa, magari davanti al piccolo schermo. Perché non approfittarne per tornare un po’ bambini? Di seguito la programmazione completa.

Film Disney Natale: il palinsesto Rai

Come ogni anno, in questo magico periodo, i canali Rai “ospitano” numerosi film e cartoni animati: presenti sia classici che le ultime uscite.

Ecco, nello specifico, la programmazione Disney Natale su Rai 1, Rai 2 e Rai 3:

Sabato 25 dicembre, Rai 3: Coco ;

; Domenica 26 dicembre, Rai 1: Maleficent – Signora del male;

Lunedì 27 dicembre, Rai 1: Cenerentola;

Giovedì 30 dicembre, Rai 1: La bella e la bestia ;

; Venerdì 31 dicembre, Rai 2: Gli Aristogatti ;

; Mercoledì 5 gennaio, Rai 1: Il ritorno di Mary Poppins.

La lista è in aggiornamento e non si esclude che prossimi giorni possano essere aggiunti ulteriori film Disney natale.

Film Natale: la programmazione

I film natalizi, si sa, incontrano tutti i gusti. Se non siete amanti dei cartoni, ecco alcuni film da gustare:

Venerdì 24 dicembre, Rai 1: Ailo – Un’avventura tra i ghiacci;

Venerdì 24 dicembre, Rai 2: Il mio valzer di Natale ;

; Venerdì 24 dicembre, Italia 1: Una poltrona per due;

Sabato 25 dicembre, Italia 1: La banda dei Babbi Natale con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Disney plus: le uscite natalizie

Se la programmazione TV non vi basta, è sempre possibile attendere le nuove uscite natalizie sulla piattaforma Disney+ oppure riguardare film e cartoni già offerti dal servizio di streaming.

Ecco le nuove attesissime uscite:

Ron – un amico fuori programma , uscito il 15 dicembre;

, uscito il 15 dicembre; The Wondery Years, in uscita il 22 dicembre;

in uscita il 22 dicembre; Natale…di nuovo?! , in uscita il 24 dicembre;

, in uscita il 24 dicembre; Topolino e Minni – Il desiderio di Natale , in uscita il 24 dicembre;

, in uscita il 24 dicembre; The Rescue – Il salvataggio dei ragazzi,in uscita il 31 dicembre.

Inoltre si ricorda a tutti gli interessati che sempre su Disney+ sono disponibili, oltre ai classici Disney, tutti i più belli ed indimenticabili film di Natale, tra cui: