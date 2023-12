Film Disney Natale 2023 in TV: la programmazione completa

Film Disney Natale 2023: di seguito la programmazione Disney per le feste di fine anno, tra i grandi classici e i remake.

Per questo Natale la Rai propone una carrellata di film Disney 2023 da guardare in TV. Un vero e proprio viaggio tra i classici intramontabili e quelli un po’ più moderni, insomma ce ne saranno per tutti i gusti! Ecco un po’ di titoli per grandi e per piccini che vi faranno sognare.

Film Disney Natale 2023 TV: dicembre

La sirenetta: 26 Dicembre, Rai 1

Non può mancare questo classico Disney, intramontabile ed emozionante! La storia la conosciamo tutti, ma vi consigliamo comunque di riguardarlo con i vostri bambini e ripercorrere tutta la magnifica avventura della sirenetta.

La Bella e la Bestia: 26 dicembre, Rai 1

Non vedremo questo classico nella sua versione originale, si tratta infatti del remake live action della Disney, che vede la partecipazione nel casting di Emma Watson e Dan Stevens.

Aladdin: 27 dicembre, Rai 1

Anche in questo caso si tratta di un remake live action, con Naomi Scott, mentre nel ruolo del genio della lampada troveremo il fantastico Will Smith.

Il ritorno di Mary Poppins: 28 dicembre su Rai 1

Anche qui con questo classico possiamo rivivere un po’ la magia del Natale, bellissimo film che coinvolgerà grandi e piccini!

Alla ricerca di Dory: 30 dicembre, Rai 3

Storico film basato sul viaggio del pesciolino Nemo, vi invitiamo quindi ad immergervi nei bellissimi fondali marini per commuovervi e divertirvi ancora una volta.

La carica dei 101 – 31 dicembre su Rai 2.

Immergiti nel mondo dei 101 cagnolini Disney e della cattiva Crudelia, un classico che vi terrà incollati allo schermo e coinvolgerà un po’ tutti.

Aristogatti: 31 Dicembre, Rai 2

Altro intramontabile film della collezione Disney, perfetto per fare un tuffo nel passato con gli amabili gattini che tutti conosciamo!

Film Disney Natale 2023 TV: gennaio

Il Re Leone: 2 gennaio, Rai 1

Senza dubbio uno dei film Disney più amati, anche in questo caso però si tratta del live action, la bellissima colonna sonora invece è cantata dalla bravissima Beyoncé.

Cenerentola: 5 gennaio, Rai 1

Alle 21:10 del 5 gennaio ci sarà la bella e gentile Cenerentola, abbiamo anche qui il bellissimo remake in live action, con l’interpretazione di Lily James.