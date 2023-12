Stasera in TV: in onda “Matilda 6 mitica” e “Il Gattopardo”

I consigli della redazione di Live Unict su quali film vedere stasera in TV: nel palinsesto, pellicole per tutti i gusti.

Matilda 6 mitica [TV2000, 21:00]: Tratto dal romanzo “Matilde” di R. Dahl, è un film sul rapporto tra infanzia ed età adulta. Matilda, è una ragazzina dotata di capacità intellettive speciali. Quando i suoi genitori ottusi e incapaci di prendersi cura di lei, decideranno di iscriverla a scuola, la bambina incontrerà finalmente qualcuno che comprenderà le sue abilità.

Il Gattopardo [Rai Movie, 21:10]: Il Gattopardo è un film storico del 1963 diretto da Luchino Visconti, tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Siamo nel Risorgimento, durante l’epoca di Garibaldi e dell’annessione delle isole del principe Fabrizio al regno di Sabaudia. Nonostante la crisi, il Principe si reca nella residenza estiva per onorare il nuovo sindaco della città. Inoltre, la figlia del sindaco sembra essere in dolci rapporti col nipote del principe, Tancredi. Ma quando l’ascesa potere della nuova borghesia sembra ormai inevitabile, un ballo di gala forse potrebbe risollevare le cose.

Il dono più grande – 1 Parte [La 5, 21:10]: Il Dono più Grande è un film di genere drammatico, family del 2018, diretto da Craig Clyde, con Mia Topalian e Bailey Chase. La giovane Jennifer ha una violenta lite con la madre e si trova a vagare per la città, finendo per scoprire un rifugio per persone senza fissa dimora. Il padre, stanco del suo comportamento, la costringe a prestare volontariato nella struttura, nella speranza che acquisisca maggior senso di responsabilità ed empatia verso gli altri. In questo modo Jennifer scoprirà cosa sia veramente importante nella vita.