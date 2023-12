Natale 2023: i 10 migliori film da vedere durante le feste

Con l'arrivo delle feste è anche tempo di rilassarsi con dei bei film a tema: ecco quali sono i 10 migliori da vedere a Natale.

Con l’arrivo delle feste è tempo di dedicarsi anche un po’ a se stessi e al relax, in famiglia, con amici o anche in solitaria. E quale migliore tipologia di relax se non del sano riposo davanti a un bel film di Natale? Ecco quali sono i 10 migliori film natalizi da vedere durante le feste di Natale 2023.

Natale 2023: i 10 migliori film da vedere

Ecco la lista dei 10 film di Natale da recuperare durante le feste:

Una poltrona per due: per alcuni non è Natale senza aver visto quest’iconico film che è ormai diventata una tradizione tutta italiana della Vigilia; Mamma ho perso l’aereo: chi non ricorda le avventure del piccolo Kevin, rimasto solo a casa per Natale in balia di alcuni ladri? Il Grinch: per tutti coloro i quali non sono grandi amanti del Natale, anche se sotto sotto non si dispiacciono del periodo delle feste, pure se è solo per riposare e mangiare; Miracolo nella 34esima strada: il grande classico di Natale, per scaldare i cuori in pieno spirito natalizio; L’amore non va in vacanza: per i più romantici alla ricerca di nuovi stimoli nel periodo delle Feste; A Christmas Carol: l’iconico film d’animazione di Natale che racconta di Scrooge; Nightmare before Christmas: nessuno ha mai capito se si tratta di un film di Natale o di Halloween, ma nel dubbio sono due ottime occasioni per guardarlo; Il Canto di Natale di Topolino: la generazione degli anni ’90 sognerà ad occhi aperti guardando questa versione Disney della storia di Dickens; Elf: che Natale sarebbe senza gli elfi di Babbo Natale? Ecco la storia di uno di loro; La vera storia di Babbo Natale: per entrare nel mood natalizio, quale storia migliore di quella di Babbo Natale?

Natale 2023: da non perdere al cinema

Ma oltre ai grandi classici da recuperare tramite DVD, VHS o più semplicemente tramite le piattaforme di streaming online, non va dimenticato il cinema. Infatti, sono tantissime le nuove uscite nelle sale in tempo di Natale. A tal proposito, ecco alcuni suggerimenti: