Stasera in Tv: in onda “Il ritorno di Mary Poppins” e “Respect”

Stasera in TV: ecco i consigli della redazione di LiveUnict su alcuni film da non perdere, in onda stasera 28 Dicembre 2023 in prima serata sul piccolo schermo.

Respect: [ Rai 3, 21.10]: La straordinaria storia di una delle donne più incredibili di tutti i tempi: dall’infanzia – quando cantava nel coro gospel della chiesa di suo padre – fino alla celebrità internazionale. Respect è la storia vera del viaggio di Aretha Franklin per trovare la sua voce, nel mezzo del turbolento panorama sociale e politico dell’America degli anni ’60.

Il ritorno di Mary Poppins [Rai 1, 21.30]: Ventiquattro anni dopo che Mary Poppins ha lasciato la famiglia Banks, Michael lavora nella stessa banca in cui lavorava suo padre e vive ancora al numero – 17 di Viale dei Ciliegi con i suoi tre figli Annabel, Georgie, John e la domestica Ellen. Proseguendo la tradizione inaugurata dalla loro madre, Jane Banks combatte per i diritti dei lavoratori e aiuta la famiglia di Michael. Quando un lutto improvviso colpisce la famiglia Banks, Mary Poppins ritorna magicamente nella loro vita e, con l’aiuto di Jack, li aiuta a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia.

Il cavaliere oscuro [Canale 6, 21.10]: Aiutato dal tenente James Gordon e dal procuratore Harvey Dent, Batman riesce a smantellare i resti dell’organizzazione criminale che infestava le strade di Gotham City. Ma ben presto i tre si ritrovano preda di una mente criminale in rapida ascesa: il Joker.

Rocky Balboa [Canale 27, 21.10]: Un film del 2006, diretto da Sylvester Stallone. Il leggendario pugile Rocky Balboa è ormai soltanto l’ombra di quel glorioso passato dove entusiasmava il pubblico a suon di pugni e incontri epici. Ora dopo la morte dell’amata moglie Adriana e aver perso i contatti con il figlio Rocky Jr., Balboa gestisce un piccolo ristorante dove i clienti si recano per ascoltare le storie delle sue imprese. Ma la sua voglia di combattere ancora non è mai scemata e ora Rocky accetta una folle, improba, sfida contro il campione in carica dei persi massimi, il giovane Mason “the Line” Dixon.