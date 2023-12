Meteo Sicilia, Natale con sole e temperature in calo: le previsioni

Meteo Sicilia, Natale con il sole ma con temperature in calo: le previsioni delle condizioni metereologiche nell'Isola.

Meteo Sicilia: Natale con il sole per le città siciliane, anche se con temperature in calo rispetto ai giorni precedenti. Sono queste le principali condizioni meteo previste per il weekend natalizio del 2023. Tra il sole che contraddistingue la Sicilia e le minime in ribasso, ecco le previsioni meteo Sicilia Natale per quest’anno.

Meteo Sicilia: sabato 23 e domenica 24 dicembre

Come anticipato, in generale le condizioni meteo in Sicilia saranno ottimali per il periodo natalizio. Infatti, già a partire da domani, 23 dicembre 2023, il sole splenderà su tutta la Sicilia, con cieli sereni quasi ovunque, ad eccezione di Trapani, Palermo e Agrigento, dove potrebbe essere poco nuvoloso. Tuttavia, le temperature inizieranno gradualmente a scendere già da domani, con minime mai superiori ai 14 gradi.

Per quanto riguarda la giornata della Vigilia di Natale, si conferma il bel tempo su tutta l’Isola, con cieli sereni su tutte le province e poche nubi sulla parte occidentale della Sicilia. Prosegue il calo delle temperature, con le massime che si aggireranno intorno ai 18 gradi, ma temperature minime tra i 6 e i 13 gradi, come a Ragusa e Palermo.

Meteo Sicilia: lunedì 25 e martedì 26 dicembre

La tendenza al bel tempo in Sicilia sarà confermata anche per la giornata di lunedì 25, quando il cielo sarà sereno quasi ovunque. Inoltre, rimarranno stabili anche le temperature, sia massime che minime. A Natale la città più calda sarà quella di Messina, con temperature tra i 18 e i 13 gradi, mentre la più fredda sarà la città di Enna, con temperature tra i 15 e i 3 gradi.

Giorno 26 dicembre, Santo Stefano, non ci saranno grandi cambiamenti a livello metereologico per la Sicilia. Infatti, ci saranno cieli sereni ovunque nell’Isola e temperature minime in lieve calo rispetto a Natale, con Siracusa che avrà 5 gradi, Agrigento 7, Ragusa 6, Caltanissetta 1 e Enna 0 gradi.

Meteo Catania: le previsioni

Infine, per quanto riguarda la città di Catania le previsioni rispecchieranno il resto della Sicilia, con sole per tutto il weekend natalizio. Inoltre, le temperature oscilleranno tra i 7 gradi di minima e i 19 di massima. Le giornate più calde saranno sabato 23 e domenica 24 dicembre, mentre lunedì e martedì le temperature diminuiranno lentamente.