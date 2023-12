Catania, aperta al traffico la parallela del Lungomare dopo 20 anni di stop

Catania, riaperta al traffico la parallela del Lungomare che snellirà il traffico il su piazza Mancini Battaglia.

Uno stop durato oltre 20 anni sta per concludersi: infatti, oggi è stata riaperta al traffico via Barraco, strada parallela del Lungomare. Ad inaugurare la nuova strada il sindaco Enrico Trantino e l’assessore ai lavori pubblici e politiche comunitarie Sergio Parisi. Innesto dalla circonvallazione all’altezza di viale Ulisse, è presente anche un attraversamento parzialmente in sopraelevata della zona Rotolo-Ognina, e sfocia sulla rotatoria Sant’Agata di via del Rotolo.

La riapertura è arrivata alla conclusione dei lavori iniziati lo scorso luglio che hanno reso la strada accessibile. Via Barraco sarà quindi in funzione da subito. Si tratta della prima carreggiata di una strada a quattro corsie parallela al Lungomare, fondamentale per snellire il traffico della zona di piazza Mancini Battaglia.

Durante l’evento di apertura della strada, il sindaco Trantino e l’assessore Parisi illustreranno anche come saranno utilizzati i fondi ministeriali ed europei. Il tutto al fine di portare a termine i piani di sviluppo del borgo di Ognina, in modo da completare il sistema infrastrutturale che rivoluzionerà l’intera area del Lungomare.