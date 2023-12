Sicilia, 22enne ucciso a colpi di pistola: fermati due fratelli

Sono stati fermati due fratelli per l'omicidio del ragazzo di 22 anni ucciso a colpi di pistola in Sicilia: a sparare un 17enne.

Proseguono le indagini sull’omicidio di un 22enne avvenuto qualche giorno fa in Sicilia, nella città di Palermo. In particolare, il giovane si chiamava Rosolino Celesia, ed è stato ucciso con tre colpi al collo e al torace nel bagno di una discoteca del centro di Palermo. Si pensa che l’omicidio sia avvenuto dopo una rissa nella quale era coinvolto anche il giovane.

Secondo quanto riportato, la Procura di Palermo ha disposto il fermo di due fratelli di 17 e 22 anni dopo le indagini della Polizia sulla base di testimonianze e filmati raccolti. In particolare, il 17enne è accusato di omicidio, mentre sul fratello più grande pende l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco. Dopo i colpi di pistola, avvertiti anche dagli abitanti, il 22enne è stato portato in ospedale dagli amici, dove però è giunto senza vita. Assediato dai familiari della vittima il pronto soccorso, dove sono dovuti intervenire polizia e carabinieri a gestire la situazione.

Secondo quanto riportato, i rapporti tra i due fratelli e la vittima erano tesi da tempo e anche un mese fa ci sarebbe stata una rissa tra i tre. Inoltre, qualche settimana fa qualcuno aveva sparato in aria tra la folla fuori dal locale, come per una “sfida” tra bande di giovani.

Il padre di Rosolino è un cantante neomelodico molto conosciuto per le sue esibizioni in piazza e in diverse tv private. Invece, il giovane che ha perso la vita era un’ex promessa del calcio che aveva sognato di arrivare in serie A. Aveva vestito la maglia del Trapani, del Torino e del Palermo, sempre nelle giovanili. Il ragazzo era stato poi “prestato” al Palermo, mentre in serie D aveva giocato per il Marsala e il Troina e il Parmonva prima di appendere definitivamente le scarpette al chiodo.