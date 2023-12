Appicca incendio con 40 bombole in casa: tragedia sfiorata in Sicilia

Un uomo di 83 anni ha cercato di togliersi la vita dando fuoco a casa con 40 bombole di gas all'interno: intervenuti Carabinieri e VVF.

È stata sfiorata la tragedia ieri sera a Salemi, in via delle Rose. Infatti, un 83enne ha portato in casa 40 bombole di gas e ha innescato un incendio per suicidarsi. L’anziano aveva anche portato dentro l’abitazione una bara in metallo, dove si era posizionato.

Ad intervenire sono stati i pompieri di Castelvetrano, oltre i Carabinieri della stazione di Salemi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva innescato diversi roghi intorno alle bombole e chiuso le porte delle stanze per far esaurire l’ossigeno e alimentare il fuoco. Tuttavia, i Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere gli incendi e trasportare all’esterno le bombole evitando il peggio.