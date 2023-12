Crisi idrica in Sicilia: si cercano misure di contrasto

Temperature alte e poche piogge in Sicilia; adesso si cerano soluzioni alla crisi idrica della regione.

L’Osservatorio permanente degli utilizzi idrici della Sicilia per contrastare la crisi idrica dovuta alla scarsità precipitazioni in questi mesi, soprattutto in provincia di Agrigento e Caltanissetta, ha proposto una razionalizzazione delle risorse e un più efficiente approvvigionamento per la popolazione. Nella regione infatti le temperature negli ultimi mesi sono state sempre più alte della media stagionale e le precipitazioni solo sporadiche.

L’Assemblea territoriale Idrica di Agrigento (ATI), inoltre, dovrà attuare un piano di emergenza finalizzato a ridurre le dispersioni idriche e individuare fonti alternative. È stato anche richiesto un attento monitoraggio ai gestori degli invasi per l’irrigazione, con l’obiettivo di verificarne il livello di riempimento. La prossima riunione si terrà il 28 dicembre, per discutere l’andamento del progetto.