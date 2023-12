Sicilia, incidente fatale: giovane donna cade da lucernario e muore

Una ragazza di 24 anni è caduta accidentalmente da un lucernario e ha perso la vita. Ecco la dinamica dell'incidente fatale.

Nella provincia di Messina una ragazza di 24 anni, Ambra Seferi, originaria dell’Albania, è accidentalmente caduta da un lucernario e ha perso la vita.

La dinamica dell’incidente fatale sarebbe la seguente: la giovane, rimasta fuori dalla propria abitazione in via Benedetto Croce, nella quale vi erano il figlio di 18 mesi e la figlia di un’amica, dell’età di due anni, ha tentato di rientrare passando attraverso il lucernario della palazzina, ma ha perso l’equilibrio ed è caduta. Il tempestivo arrivo dei soccorsi e il trasporto d’urgenza non sono serviti a salvare la donna.