Sicilia, cade da impalcatura: operaio in gravi condizioni

Nuovo incidente sul lavoro in Sicilia: un operaio è caduto da un'impalcatura ed è adesso ricoverato in gravi condizioni.

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato in Sicilia, in particolare a Montagnareale, in provincia di Messina. Un operaio di 51 anni è caduto da un’impalcatura ed è adesso ricoverato in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava effettuando dei lavori di carpenteria in una palazzina in centro quando è caduto da un’altezza di circa 3 metri.

L’uomo avrebbe battuto violentemente la testa sull’asfalto, attirando l’attenzione di alcuni passanti che hanno prestato i primi soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi per fornire l’aiuto necessario al ferito prima di trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale Barone Romeo di Patti. Tuttavia, considerando le sue gravi condizioni, l’uomo è stato trasferito al Policlinico di Messina in giornata, dove si trova adesso ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, per capire la dinamica dell’incidente e assicurarsi che le misure di sicurezza fossero state rispettate.