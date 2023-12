Parrucche gratuite per le pazienti di oncoematologia al Policlinico: l’iniziativa

Parrucche gratuite per le giovani pazienti del reparto oncoematologia del Policlinico di Catania: la descrizione sull'iniziativa.

Nei giorni scorsi due giovani pazienti hanno scelto e provato le prime parrucche donate al reparto oncoematologico del Policlinico di Catania “Gaspare Rodolico”. La splendida iniziativa nasce dalla collaborazione tra i club di II e III Area Operativa del Distretto Leo 108 yb Sicilia e l’azienda catanese “Mondo Parrucche”.

I Leo Club sono una associazione giovanile del Lions Clubs International composta da giovani con un età compresa tra i 12 e i 30 anni da sempre dedita a progetti di solidarietà e iniziative benefiche.

L’iniziativa nasce dalla volontà di voler regalare un sorriso alle piccole pazienti del reparto oncoematologico, un piccolo gesto che aiuterà le ragazze ad affrontare la chemioterapia e la caduta dei capelli in modo meno traumatico.

Tutto questo è stato possibile grazie ad una collaborazione con l’azienda catanese “Mondo Parrucche”, centro specializzato nell’estetica oncologica, che ha fornito all’associazione 7 parrucche di ultima generazione in materiale sintetico a prezzo di costo, vale a dire senza guadagno.

La donazione delle parrucche è avvenuta lo scorso 29 novembre presso il presidio ospedaliero “Gaspare Rodolico” alla presenza della direttrice prof.ssa Giovanna Russo, dei colleghi sanitari Claudio Coppola, Giulia Marialidia Biondi e Simona Italia, dei soci dei Leo Club Rossella Carta, Francesco Bellia, Myriam Fichera e Elisabetta Minardi, nonché di Francesco Puglisi e Giusy Bruno di Mondo Parrucche.

L’associazione ha donato 7 voucher da utilizzare presso Mondo Parrucche per scegliere, personalizzare ed installare gratuitamente il modello più adatto alle esigenze delle pazienti. Le giovani donne riceveranno inoltre la manutenzione periodica (sia della parrucca che per il cuoio capelluto) gratuitamente, per tutto il ciclo di cure chemioterapiche.