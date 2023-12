Catania, Nas sequestrano 2 tonnellate di pistacchi invasi da parassiti

Controlli effettuati dalle autorità su circa mille imprese in tutta Italia: in 382 strutture sono state trovate gravi irregolarità.

In occasione delle feste natalizie, i Carabinieri del Nas insieme al Ministero della Salute hanno effettuato serrati controlli a livello nazionale che hanno portato al sequestro di 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime perché tenute in cattivo stato di conservazione o in locali interessati da gravi carenze igienico strutturali, invase da parassiti, prive di tracciabilità e oggetto di frode in commercio.

Sono state ispezionate circa 1.000 imprese, rilevando irregolarità presso 382 strutture (pari al 38% delle aziende controllate) portando alla contestazione di oltre 585 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di oltre 423mila euro di sanzioni pecuniarie.

In particolare, Nas hanno rilevato una delle situazioni più gravi nella provincia di Catania, dove è stato denunciato il titolare di un laboratorio dolciario per l’impiego di materie prime e semilavorati congelati arbitrariamente ed in cattivo stato di conservazione.

Erano tenuti in ambienti in cui sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, presenza di carcasse di insetti e di esalazioni nocive dovute al cattivo funzionamento dell’impianto fognario. Sottoposta a sequestro l’intera attività produttiva comprensiva di 1.700 chili di prodotti finiti, ritenuti non idonei al consumo umano, per un valore complessivo di 530 mila euro. In un altro stabilimento alimentare della provincia, sono stati rinvenuti, in fase di lavorazione, oltre 2 tonnellate di prodotti semilavorati di origine vegetale e pistacchio in guscio, di provenienza extracomunitaria, invasi da parassiti.

Sempre in Sicilia sono stati fatti controlli in 4 pasticcerie e 2 aziende dolciarie nelle provincie di Trapani, Palermo e Agrigento e sono stati confiscati 260 panettoni e 400 vasetti di crema di pistacchio/mandorle, privi di tracciabilità e riferimenti sui reali ingredienti di provenienza, indicati come pistacchi, mandorle e agrumi siciliani ma in realtà provenienti da altre regioni o dall’estero.