Meteo Sicilia, allerta gialla in parte dell’Isola: le previsioni per la settimana

Meteo Sicilia: la settimana prima di Natale si prospetta soleggiata in tutta l'Isola, ma non troppo. Di seguito le previsioni dettagliate per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: lunedì 18 dicembre

Questo lunedì ci sarà un regime anticiclonico sulla regione; la giornata sarà quindi contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il sole che non avrà problemi a splendere in un cielo che risulterà poco nuvoloso su gran parte del territorio dell’Isola. Le temperature saranno non troppo basse, ma neanche alte: oggi la massima più alta sarà quella di 18 gradi, riportata da Agrigento; la minima più bassa sarà invece di 2 gradi, ad Enna. A Trapani ci saranno 17 gradi di massima, 16 a Catania, Messina e Siracusa; le altre province si manterranno al di sotto dei 15 gradi.

Prevista allerta gialla per rischio meteo idrogeologico e idraulico in parte dell’Isola: la Protezione civile ha infatti diramato un bollettino per invitare i cittadini a fare particolare attenzione.

Meteo Sicilia: martedì 19 dicembre

Anche martedì il cielo sarà poco nuvoloso in tutta la regione, ma con più nubi sui settori sudorientali. Le temperature massime arriveranno fino a 16 gradi, le minime saranno stazionarie. Il mare sarà generalmente mosso a causa del forte vento.

Ad Enna si scenderà sotto lo 0 con -1 grado, accompagnato da una massima pari ad 11. Tra le città più fresche anche Caltanissetta e Ragusa; le città più calde saranno invece Palermo e Messina.

Meteo Sicilia: mercoledì 20 dicembre

Anche per la giornata di mercoledì le previsioni saranno stabili, con poche nuvole nel cielo ed il sole a tratti timido; vento moderato e possibilità di pioggia in alcune province come Catania.

La città più calda sarà Catania, seguita da Agrigento, Messina e Siracusa con massime di 17 e 16 gradi. Ad Enna è ancora prevista una minima di -1 grado, con una massima di 10.

In generale, dunque, ci sono tutte le condizioni per fare un giro e comprare gli ultimi regali natalizi rimasti.