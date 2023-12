Stasera in TV: in onda “Un Natale spettacolare” e “Matrix”

Giovedì sera da dedicare al relax davanti la televisione: scoprite i titoli di oggi consigliati dalla nostra Redazione.

Non hai programmi per la serata e vorresti solo passarla seduto al divano davanti la TV? Ecco la lista dei film in onda stasera, giovedì 21 dicembre, consigliati dalla redazione di LiveUnict: buona visione!

Un Natale spettacolare (Rai 2, ore 21:20): per gli appassionati di film natalizi e delle trame sentimentali, un film che parla della storia di Maggie Bingham che, per incoraggiare la nipote ad affrontare un importante provino, le racconta cosa accadde a lei nel Natale del 1958, quando sognava di entrare a far parte di un famoso corpo di ballo.

Chi ha incastrato Babbo Natale? (Canale 5, ore 21:21): ancora un altro suggerimento per chi ama il clima natalizio: la Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo, domina il mercato per tutto l’anno tranne a Natale. Per far fallire Babbo Natale, assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, conosciuto come il “re dei pacchi”. In realtà i pacchi in questione non sono i doni natalizi quanto piuttosto i famigerati “pacchi”. Genny, infatti, è un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. L’arrivo della coppia al Polo Nord darà vita ad una serie di guai ma alla fine, complice l’improbabile contaminazione reciproca che nasce tra Genny e Babbo Natale e l’inaspettato aiuto della Befana, la magia natalizia riuscirà a trionfare.

Matrix (Mediaset canale 20, ore 21:04): infine, per gli amanti di fantascienza e azione, vi consigliamo il famosissimo cult Matrix. Esistono due realtà: una è l’esistenza che conduciamo ogni giorno, l’altra è nascosta. Neo vuole scoprire la verità su Matrix, mondo virtuale elaborato al computer creato per tenere sotto controllo le persone. Morpheus potrebbe aiutarlo.