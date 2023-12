Stasera in TV: in onda “C’era una volta a… Hollywood” e “Bridget Jones’s Baby”

I consigli della redazione di Live Unict su quali film vedere stasera in TV. Nel palinsesto, pellicole molto interessanti.

Stasera in TV: nella serata odierna, 19.12.2023, avvincenti pellicole troveranno posto nel piccolo schermo. Ecco i consigli della redazione di Live Unict

C’era una volta a… Hollywood [Rai 4, 21.20]: film uscito nelle sale nel 2019, diretto da Quentin Tarantino. Tra i protagonisti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Los Angeles, 1969. Rick Dalton ha come nuovi vicini Roman Polanski e la moglie Sharon Tate, attrice promettente dal roseo futuro. Dalton è una star del cinema arrivata al successo con i film western, grazie ai quali ha conosciuto lo stuntman Cliff Booth. Questi è anche il suo autista e il suo migliore amico, ma delle voci messe in giro su di lui gli complicano la carriera. Dopo aver girato un paio di spaghetti western in Europa, Rick e Cliff fanno ritorno a casa e nella villa di Cielo Drive, proprio in occasione di quel tragico giorno che segnerà la vita a Sharon Tate, ma che forse qui potrebbe prendere una svolta imprevista.

Bridget Jones’s Baby [Canale 27, 21:06]:Bridget Jones ha superato i quarant’anni ed è ancora single. Una sera dopo una festa ha una scappatella con l’affascinante Jack, un miliardario, ma non è l’unico uomo a metterla in subbuglio: la ricomparsa dei Mark Darcy, indimenticato amore e da poco divorziato, coincide con un ritorno di fiamma. Quando Bridget qualche tempo dopo scopre di essere incinta non può essere certa su chi sia effettivamente il padre del nascituro e i due amanti faranno a gare per prendersi cura di lei in attesa di scoprire la verità.

Io sono Babbo Natale [Rai 2, 21:20]: Commedia del 2021, che vede tra i protagonisti Marco Giallini, Gigi Proietti e Barbara Ronchi. Ettore, appena uscito di prigione per aver commesso una rapina insieme ad altri uomini, non vede altra soluzione che continuare a condurre una vita all’insegna dell’illegalità: egli non ha più una compagna e non ha mai conosciuto la figlia avuta con quest’ultima. Durante un furto all’interno di una semplice abitazione, Ettore viene scoperto dal proprietario, un certo Nicola che afferma di essere Babbo Natale.

I quattro del Texas [IRIS, 21:12]: è un film del 1963 di genere Commedia/Western. Diretto da Robert Aldrich, con Frank Sinatra. Il fuorilegge Joe Garrett è entrato in possesso di centomila dollari, somma che fa gola anche al suo acerrimo rivale Zack Thomas. Joe intende aprire, con l’aiuto della bella Maxine – proprietaria di un battello – un’imbarcazione fluviale da gioco. Zack unisce le forze con un banchiere per cercare di ostacolare Joe, ma tutto cambia quando scopre che il suo partner intende in realtà ingannare entrambi. Joe e Zack allora uniranno le forze per affrontare il comune nemico.