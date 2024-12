Con l’arrivo delle festività natalizie, molti di noi iniziano a cercare film e programmi speciali da guardare in compagnia della famiglia. E quale miglior modo per entrare nello spirito natalizio se non con una maratona dei film Disney? Se stai cercando informazioni sulla programmazione Disney Natale 2024, sei nel posto giusto! In questo articolo scoprirai tutti i dettagli sui film Disney in onda sui canali Rai durante il periodo natalizio.

Programmazione Disney Natale 2024: i grandi classici sulla Rai

La magia del Natale è da sempre legata ai film Disney, che hanno il potere di incantare grandi e piccini. Nel 2024, Rai trasmetterà una selezione di pellicole indimenticabili, tra cui i più amati classici e alcune novità. La programmazione Disney su Rai è sempre ricca e variegata, perfetta per tutta la famiglia.

Per essere sempre aggiornati sui film Disney che andranno in onda, ti consigliamo di visitare la sezione dedicata ai film natalizi Disney sui canali Rai. Una delle fonti più affidabili è l’articolo di Sorrisi.com che pubblica dettagli completi sulla programmazione TV natalizia. Puoi consultare il sito per scoprire quali titoli Disney saranno trasmessi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3, con orari e date specifiche.

Programmazione Disney Natale 2024: i titoli e gli orari

Ecco alcuni dei titoli più attesi e i dettagli sugli orari e canali:

1. La Bella e la Bestia

Data : 24 dicembre 2024

: 24 dicembre 2024 Orario : 21:30

: 21:30 Canale: Rai 1 Un classico senza tempo, perfetto per la vigilia di Natale. La storia di Belle e la Bestia emoziona ogni anno milioni di spettatori con la sua magia e le sue canzoni indimenticabili.

2. Frozen – Il Regno di Ghiaccio

Data : 25 dicembre 2024

: 25 dicembre 2024 Orario : 14:00

: 14:00 Canale: Rai 2 Il film che ha conquistato il mondo intero, con Elsa e Anna protagoniste di un’avventura indimenticabile. Un’ottima scelta per passare il pranzo di Natale in compagnia della magia del ghiaccio.

3. Il Re Leone

Data : 26 dicembre 2024

: 26 dicembre 2024 Orario : 16:00

: 16:00 Canale: Rai 3 Un altro grande classico Disney, che celebra l’amore, la crescita e la responsabilità. Le emozioni di Simba, Timon e Pumbaa sono sempre più forti durante il periodo natalizio.

4. Mary Poppins

Data : 31 dicembre 2024 (Capodanno)

: 31 dicembre 2024 (Capodanno) Orario : 19:30

: 19:30 Canale: Rai 1 Perfetto per salutare l’anno vecchio con la magia della tata più famosa di tutti i tempi. Julie Andrews porta la sua incantevole magia nel cuore di tutta la famiglia.

5. Cenerentola

Data : 23 dicembre 2024

: 23 dicembre 2024 Orario : 15:00

: 15:00 Canale: Rai 2 Un’altra delle favole Disney che più incantano il pubblico, con la sua trama che parla di speranza, coraggio e magia. Un film ideale per il pomeriggio pre-natalizio.

6. Luca

Data : 27 dicembre 2024

: 27 dicembre 2024 Orario : 18:30

: 18:30 Canale: Rai 3 Il film Disney-Pixar che racconta l’avventura di due ragazzi e del loro segreto. Un’ottima scelta per una serata divertente e piena di emozioni.

Per non perdere nessun film Disney, ti consigliamo di controllare sempre i palinsesti TV, poiché possono subire modifiche all’ultimo minuto. Inoltre, molti di questi film saranno disponibili anche su RaiPlay, la piattaforma streaming gratuita di Rai, dove potrai rivederli quando vuoi.