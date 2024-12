É arrivato quel periodo magico dell’anno, le feste di natale, fatte di cene di lavoro, fra amici, con i parenti per scambiarsi i regali, e infine la tanto attesa notte di natale, il pranzo del 25 e capodanno. Tutte queste occasioni portano con se una domanda che ci poniamo ogni anno: “come mi vesto?”

Ecco quindi alcuni consigli e idee, per creare degli outfit perfetti per ogni tipo di occasione, che sia una cena tra amici, un party aziendale o la festa di capodanno.

1. Burgundy al posto del rosso

Possiamo chiaramente affermare che il Borgogna è il colore del 2024, ed è anche per questo che a parer mio sarà quello più indossato in queste feste di natale, superando di gran lunga la scelta tradizionale del rosso.

cosa scegliere: tra le scelte più ovvie abbiamo, il vestito, quindi un bel total look Borgogna. Ma non è l’unica opzione possibile, si può optare anche per un solo capo, come ad esempio un maglione, o uno dei miei trend preferiti le calze\collant. Ecco alcuni esempi che ho trovato per voi:

2. Velluto

un grande classico è decisamente il velluto, protagonista di molti natali, per chi ama l’eleganza ma allo stesso tempo vuole stare comoda e calda, considerando le temperature natalizie.

Cosa scegliere: per chi vuole osare di più, magari per un evento che richieda un Dress code più elegante, un completo giacca e pantalone lascerà tutti a bocca aperta. Per i più classici decisamente opterei per un vestito magari con qualche dettaglio in seta.

3. Co-order set

Con i coordinati sicuramente andrete sul sicuro, per ogni tipo di occasione, eleganti per una cena tra colleghi, più sportivi se si festeggia in casa, di lana se vi trovate in luoghi più freddi.

Cosa scegliere: per una cena più elegante, tra i miei preferiti, c’è il completo giacca e pantalone, ma anche giacca e gonna. Per chi invece vuole indossare qualcosa di più caldo, ma allo stesso tempo elegante, il completo in lana gonna e maglione è quello che fa per voi.

4. Il Total-White

Il Bianco, comunemente associato alle vacanze estive, si rivela decisamente uno dei colori più chic ed eleganti da indossare per le feste natalizie, soprattutto se indossato in total-look. Perfetto per creare un look fiabesco, che ricorda le principesse delle nevi.

cosa scegliere: per i look più casual maglione e pantalone bianco accompagnato da un cappotto anche esso bianco. Per chi preferisce qualcosa di ancora più classico ed elegante, perfetto il completo giacca e gonna, ecco alcuni esempi che ho trovato per voi.

5. Tartan

Grande classico per le feste è sicuramente il Tartan, non passerete di certo inosservate e se sarete brave riuscirete a creare un look elegante e alla moda anche con un semplice capo spalla.

Cosa scegliere: per le più audaci, un total look fa al caso vostro, consiglio colori più tenui per avere un risultato chic. Se volete optare per il classico tartan rosso, il mio consiglio è quello di indossare un capo spalla, accompagnato da una sciarpa che riprenda i colori. Ecco alcuni esempi per voi

6. Il maglione di Natale

Decisamente l’opzione che preferisco di più, non solo perché perfetto per una cena in famiglia, ma anche perché rappresenta appieno lo spirito natalizio. Il cosiddetto “Ugly sweaters” è perfetto per gli amanti del natale, ma anche per chi non lo ama così tanto, visto che ormai in commercio se ne possono trovare di ogni tipo, anche con frasi e ricami più divertenti e spiritosi.