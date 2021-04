Outfit laurea: 5 idee su come vestirsi

Outfit laurea? Dai tubini ai nuovi tailleur, non è mai facile scegliere cosa indossare il giorno della laurea: ecco 5 idee su come vestirsi in ogni occasione.

Indice 1 Outfit laurea: il look chic

2 Abiti da cerimonia per la festa

3 Non solo rosso

4 Intramontabile tailleur

5 Tuta elegante: una certezza!

Come vestirsi alla laurea? Sicuramente questa domanda ha fatto capolino almeno una volta – se non di più – nella testa di chi sta per laurearsi ed è indeciso sul proprio outfit laurea. Il giorno della laurea è un giorno molto atteso nella vita di qualsiasi studente o studentessa: in quella data vengono coronati e ripagati tutti i sacrifici, gli anni di studio e gli esami sostenuti.

Questo giorno è senza dubbio uno dei più emozionanti, e sono tanti a riconoscere che sia anche uno dei giorni più belli della propria vita. Ed è proprio, in questa occasione, che non occorre lasciare nulla al caso, nemmeno l’outfit laurea.

C’è da dire, infatti, che il periodo precedente alla laurea è sempre una fase un po’ complessa: i laureandi e le laureande hanno sempre molte cose da fare, come completare la tesi, scegliere le bomboniere adatte, oppure decidere come festeggiare. Ecco perché vi diamo qualche suggerimento su come vestirsi alla laurea.

Outfit laurea: il look chic

Se si vuole optare per un look chic, è possibile scegliere alcuni capi d’abbigliamento che non passano mai di moda. È il caso del tubino, un grande classico che ha contraddistinto alcune grandi icone della moda, come Audrey Hepburn.

Questo capo di abbigliamento si adatta a tutte le stagioni, perché lo si può adattare ad ogni stagione, basta completare l’outfit con una giacca o blazer abbinata.

SCOPRI UNA SELEZIONE DI TUBINI E ABITI ELEGANTI

Abiti da cerimonia per la festa

C’è anche chi sceglie di festeggiare in un giorno diverso rispetto a quello nel quale si consegue il titolo. Infatti, a seconda delle modalità di organizzazione delle università, le sessione di laurea possono durare davvero a lungo. Per questo, si può scegliere di festeggiare anche in un giorno diverso, cambiando location o addirittura città.





In questo caso, non è raro decidere di indossare due outfit completamente diversi tra la proclamazione e la festa. In una location elegante, si può anche optare per un abito da cerimonia senza esagerare troppo.

SCOPRI ABITI DA CERIMONIA PER LAUREA

Ricordiamo che l’abito si deve adattare non solo all’occasione, ma anche al contesto scelto per festeggiare.

Non solo rosso

Il rosso è da sempre uno dei colori più gettonati e utilizzati negli outfit della laurea, ma non a tutti sta bene e non a tutti piace. Per questo, è possibile scegliere sfumature di rosso più calde o più fredde a seconda della propria carnagione.

Si può variare sfumatura, scegliendo un abito totalmente bordeaux. Una delle combinazioni più gettonate degli ultimi anni, invece, tiene conto dell’abbinamento di rosso/bordeaux con capi di abbigliamento rosa cipria.

Dalla blusa da tailleur ai sandali: c’è sempre spazio per un po’ di fantasia in ogni outfit.

Intramontabile tailleur

Intramontabile è l’aggettivo giusto per il tailleur, un grande classico che viene sempre molto scelto per tante occasioni speciali. Negli ultimi anni, però, questo capo d’abbigliamento è stato rivisitato più volte, dando vita a nuovi modelli creativi e adatti anche a vestibilità diverse. Se scegliete un tailleur, vi consigliamo di:

Abbinare una blusa o una camicia di colore diverso, ancor meglio se in netto contrasto;

Evitare il classico abbinamento di bianco e nero, meglio spezzare con un altro colore;

Adattare il colore alla situazione: un tailleur nero, blu o grigio risulta molto formale e si adatta benissimo a tante situazioni diverse, come i colloqui di lavoro. Ma nel caso di una laurea è possibile spaziare, scegliendo anche tailleur a fantasia!

Tuta elegante: una certezza!

Ormai da diversi anni la tuta rappresenta una certezza negli outfit laurea! La tuta elegante è, infatti, una valida alternativa sia al tailleur che all’abito elegante, rappresenta insomma una via di mezzo che permette a molte di sentirsi a proprio agio.