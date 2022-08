Scarpe da sera da donna – come trovare le calzature più comode e alla moda?

Tronchetti, stiletto e platform: di scarpe da sera, ideali per feste e cerimonie, ne esistono veramente di tanti modelli. Ma quale scegliere? Non sempre la scelta è così semplice poiché, soprattutto per le occasioni speciali, è importante che le calzature siano abbinate armoniosamente all’outfit e, se possibile, anche agli accessori. Di seguito alcuni consigli su come trovare il paio di scarpe da sera perfetto per te.

Stile vs. comodità: quale preferire?

Sappiamo che le scarpe da sera sono amate dalla maggior parte delle donne, ma si parla spesso di un rapporto di amore e odio con esse! Non a caso, soprattutto per feste o serate di una certa durata, è sempre bene portarsi delle scarpe di ricambio per alleviare il fastidio causato dai tacchi alti.

Ma perché rinunciare al comfort per essere alla moda? Anche se stile e comodità sembrano viaggiare su strade parallele, sono molteplici i brand che uniscono sinergicamente queste due caratteristiche in un’unica calzatura. Un esempio sono le scarpe Liu Jo donna, presenti in numerosi modelli da indossare in qualsiasi occasione importante!

Scarpe da sera – come scegliere il modello giusto?

Nonostante vengano create tutte per la stessa finalità, l’elenco dei modelli di scarpe da sera proposti dai brand è molto lungo. Proprio per questo, l’acquisto della calzatura più adatta non è sempre facile, soprattutto se ancora non abbiamo deciso con quale look indossarla.

Le décolleté D’Orsay sono tra i modelli più eleganti e proprio per questo motivo sono tra le più gettonate per feste e cerimonie formali, poiché possono accompagnare gli outfit più raffinati e sobri. Molto simili sono le décolleté ankle strap (ovvero scarpe con un cinturino che avvolge la caviglia) ottime anche in questo caso da abbinare ad un look formale.

Invece, modelli più casual, e di conseguenza più versatili, possono essere le scarpe open toe oppure le scarpe con il tacco pump. Queste sono caratterizzate da uno stile più semplice e meno impegnativo rispetto alle precedenti, che le rende quindi le calzature perfette per eventi più informali.

Non sono da dimenticare però sandali e tronchetti: anche questi modelli, se abbinati ad abiti o tute formali, possono aggiungere quel tocco finale necessario per completare eleganti look da festa. Da preferire sono sicuramente i sandali con il cinturino e gli stivaletti impreziositi con charmes.

Scarpe Liu Jo donna da sera: i modelli

Sono numerosi i brand di moda femminile che realizzano scarpe da sera e, tra i più famosi, possiamo citare Liu Jo.

Raffinatezza, delicatezza e cura per il dettaglio caratterizzano il DNA del brand, che da sempre realizza un’ampia varietà di calzature per qualsiasi occasione.

Portando il nostro focus sulle scarpe da sera, le linee e le collezioni proposte da Liu Jo sono particolarmente diversificate: dal semplice stiletto slip on nero (un classico) ai sandali rosa pastello Vikie.

Qualsiasi modello però garantisce un massimo comfort grazie agli interni, soletta inclusa, realizzati in pelle. Infatti, questo materiale consente alla scarpa di avvolgere in modo morbido e flessibile il piede, assicurando anche leggerezza e stabilità.

Che sia una cerimonia formale o un party in un club, con le scarpe Liu Jo donna stare sui tacchi tutta la notte non è più un problema!

Il tutto senza rinunciare allo stile: le decorazioni, le stampe e le colorazioni delle scarpe Liu Jo donna le rendono scarpe da sera perfette. Ti basterà scegliere il modello che più si abbina al tuo look per avere tutti gli occhi addosso, a qualunque festa!