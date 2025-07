La scuola è finita, la sessione estiva sta per concludersi, le ferie si avvicinano. C’è chi parte per un weekend, chi per una settimana, o chi – da fuori sede – torna nel proprio paese o città. In ogni caso, almeno una volta quest’estate, tutti ci troveremo a dover pensare a cosa mettere in valigia.

Ho pensato quindi di creare per voi una guida con una selezione di capi e look perfetti per ogni occasione, da mettere in valigia: che siate diretti al mare, in montagna o in città, troverete ispirazione per partire con stile.

#1 L’abito lungo

Dai modelli più eleganti a quelli più basici, l’abito lungo è uno di quei capi da inserire per primi in valigia: perfetto di giorno con una sneakers o una ciabattina, e ideale di sera con un sandalo o un tacco. Ecco alcune idee che ho selezionato per indossarlo in diverse occasioni.

#2 copri costume, pareo o camicia?

Per chi trascorrerà le vacanze in spiaggia, il copricostume è un must irrinunciabile. Così mi sono messa a curiosare tra le tendenze dell’anno, e la scelta a vostra disposizione è davvero ampia: dal pareo, versatile e chic, perfetto se amate giocare con le fantasie, alla camicia oversize in perfetto stile it-girl. E se vi capita di passare direttamente dalla spiaggia a una festa, il due pezzi con pantalone e top – in tessuti trasparenti o all’uncinetto – è semplicemente perfetto.

#3 Bermuda

In denim per look più sportivi, in lino o cotone per outfit eleganti, freschi e comodi, oversize o più strutturati: i bermuda sono senza dubbio il capo dell’anno.

#4 Borsa di paglia

La borsa di paglia modello tote è l’accessorio estivo per eccellenza, con un’eleganza easy: capiente, pratica e versatile. Spesso associata alla vacanza, in realtà è perfetta anche in città — proprio come la usava Jane Birkin, che la portava ovunque e ci metteva dentro di tutto.

#5 Foulard o Bucket hat

Un accessorio da non sottovalutare è il foulard: versatile e sempre chic, si può indossare in mille modi. Legato al collo dona un tocco classy, mentre portato in testa regala un look da vera it-girl. Perfetto per chi ama giocare con fantasie e colori, è anche un alleato utile per ripararsi dal sole: decisamente cool e funzionale. Per le più temerarie, invece, il trend del momento è il bucket hat. Lo abbiamo visto protagonista per la prima volta nella sfilata primavera-estate 2025 di Dior Man, e oggi è un accessorio must-have, perfetto sia in città che in spiaggia.

Ovviamente ho scelto di non soffermarmi su tutti quei capi basic e indispensabili — come i pantaloncini in jeans o in lino, top, t-shirt, gonne e vestitini di ogni tipo — che ognuna di noi ha già pronti in valigia. Ho preferito concentrarmi su quei pezzi speciali, dettagli di stile che possono davvero fare la differenza e aiutarvi a distinguervi, senza rinunciare alla praticità. Perché anche in vacanza, sentirsi bene con ciò che si indossa è il primo passo per brillare.