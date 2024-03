Offerte voli Catania: biglietti a partire da 15 euro

Offerte voli Catania per i prossimi mesi. Biglietti a partire da 14,99 euro con diverse compagnie low cost in partenza da Fontanarossa.

Offerte voli Catania: Wizz Air e Ryanair propongono allettanti tariffe con biglietti che partono da 15 euro a tratta, fino a circa 50 euro, per numerose mete italiane ed europee.

Con l’arrivo della bella stagione i biglietti scontati offrono l’opportunità di vivere belle esperienze in giro per l’Italia e per l’Europa. Di seguito tutte le offerte disponibili sui siti delle rispettive compagnie per biglietti in partenza da Catania da aprile ad agosto 2024.

Offerte voli Catania- Wizz Air e Ryanair: fino a 15 euro

Vasta scelta per soli 15 euro con la compagnia ungherese Wizz Air: a maggio un volo per London Gatwick; a giugno voli per Torino, Venezia, Verona e Milano Linate; a luglio a Tirana; e ad agosto a Bologna.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Analoga la situazione per Ryanair. Per il mese di aprile la compagnia irlandese offre voli in partenza da Catania a 15 euro per: Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Malta, Milano Malpensa, Napoli, Perugia, Pescara, Roma Fiumicino, Sofia, Tirana, Venezia Marco Polo e Trieste.

Offerte voli Catania- Wizz Air e Ryanair: fino a 25 euro

Con un budget fino a 25 euro le destinazioni raddoppiano. Ryanair aggiunge alla lista delle offerte: Verona, Marsiglia, Parigi Beauvais, Milano Bergamo, Pisa, Bucharest, Londra Stansted, Budapest e Katowice (Polonia); tutti in partenza ad aprile.

Dal canto suo, Wizz Air offre tratte da Catania per: Sofia (a giugno), Bruxelles Charleroi (a giugno), Memmingen/Monaco Ovest (a maggio), Budapest (a maggio), Praga (a maggio), Bucarest H. Coanda (a giugno 29,99 euro), Cluj-Napoca (a giugno 29,99 euro), Iasi (ad aprile 29,99 euro), Amburgo (a maggio 31,99 euro), Katowice (a maggio 39,99 euro), Varsavia Chopin (ad aprile- 45,99 euro). I prezzi sono stati rilevati oggi, 22 marzo 2024.

I prezzi possono cambiare in ogni momento e variano anche a seconda dei pacchetti offerte che ogni viaggiatore può acquistare o già possedere. Per acquistare i biglietti è sufficiente recarsi sulle pagine web delle compagnie, digitare la destinazione e il luogo di partenza e selezionare la data e il prezzo più convenienti per le proprie esigenze.