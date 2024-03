Offerte voli Wizz Air, biglietti a 15 euro da Catania: le destinazioni

Nuove offerte di Wizz Air da Catania per i mesi da Aprile a Luglio. Di seguito le mete italiane ed estere più economiche.

Offerte voli da Catania: Wizz Air propone nuove date per prenotare uno dei loro voli, e poter abbandonare per qualche giorno la monotona routine. Si potranno raggiungere splendide mete con poco più di 15 euro.

La compagnia low cost Wizz Air ha appena lanciato delle fantastiche offerte per tutti i voli che partiranno dall’aeroporto di Catania. Le mete sono tantissime e interessano sia l’Italia che mete straniere. Di seguito le offerte disponibili per i voli che partono da Catania da aprile a luglio 2024.

Offerte voli: Aprile e Maggio

Per i mesi di Marzo e Aprile le offerte sono tantissime. Ovviamente si tratta di voli low cost e quindi per risparmiare il più possibile, e quindi godere delle offerte, bisogna adattarsi ai giorni proposti della compagnia aerea. Per il mese di aprile, tra le mete più economiche si trova Tirania, Wizz Air offre voli a 15 euro per tutto il mese. Altra meta proposta è Bucarest, con voli dai 30 euro. Tra le mete più interessanti per Maggio c’è certamente London Gatwick, tutti i mercoledì del mese si potrà raggiungere Londra con soli 15 euro. Con qualche euro in più, durante la seconda settimana di maggio, si potrà raggiungere Monaco con soli 20 euro. Altra meta ricercata è certamente Praga che offre per i primi due martedì del mese, voli a soli 25 euro. Tra le mete più care del mese troviamo Amburgo, raggiungibile con soli 32 euro.

Offerte voli: Giugno e Luglio

Wizz Air inizia ad offrire fantastiche offerte per i primi mesi estivi. Si potrà quindi iniziare a programmare le ferie estive. A questo proposito Wizz Air propone tantissime offerte per il mese di giugno per raggiungere alcune delle più belle città italiane. Tra queste si trova Milano, raggiungibile con soli 15 euro. Ma con lo stesso prezzo e rimanendo in Italia, si potrà volare a Torino, Venezia e Verona. Fantastiche offerte che permettono di scoprire le bellezze della nostra terra. Si potrà anche viaggiare fuori dell’Italia e raggiungere Sofia, durante la prima settimana di giugno i voli non costeranno più di 15 euro. Attualmente per il mese di Luglio è attiva solo un’offerta: Bologna, raggiungibile con soli 15 euro.